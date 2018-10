Bericht: Softbank plant für Mobilsparte Börsengang im Dezember

IPO könnte mit 17 Mrd. Dollar die bisher größte Neuemission in Japan werden

Der japanische Technologieinvestor und Telekomkonzern Softbank bereitet einem Medienbericht zufolge den Börsengang seiner Mobilfunksparte für 19. Dezember vor. Die Genehmigung für den möglicherweise über 17 Mrd. Dollar (14,73 Mrd. Euro) schweren Börsengang werde voraussichtlich am 5. November erteilt, berichtete der Nachrichtendienst "DealWatch" am Mittwoch unter Berufung auf mehrere Insider.

Es könnte die größte Neuemission aller Zeiten in Japan werden. Softbank wollte sich nicht dazu äußern.

Technologie-Investor

Mit der Auslagerung der auf den Heimatmarkt fokussierten Mobilfunksparte will Softbank laut Experten sein Profil als weltgrößter Technologie-Investor schärfen. Zugleich solle Kapital für künftige Investments eingesammelt werden. Inzwischen hält die Firma von Masayoshi Son über den weltgrößten Private-Equity-Fonds (Vision Fund) Beteiligungen an Tech-Konzernen wie dem Amazon-Konkurrenten Alibaba, dem Fahrdienst-Vermittler Uber, dem US-Mobilfunker Sprint und dem Co-Working-Anbieter WeWork. Die Mehrheit der Interessenten an der Mobilfunksparte dürften aus Japan kommen, so DealWatch. (Reuters, 4.10.2018)