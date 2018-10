Kavanaughs Bestellung zum Höchstrichter schon am Samstag möglich

Der Senat erwartet noch heute den – bereits jetzt umstrittenen – Bericht des FBI über die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe gegen Brett Kavanaugh

Washington – Geht es nach dem republikanischen Mehrheitsführers Mitch McConnel, bestätigt der Senat die Nominierung Brett Kavanaughs für das Oberste Gericht der USA schon am Samstag. Er habe den Antrag zur Beendigung der Senatsdebatte über die Nominierung Kavanaughs eingereicht, schrieb McConnel am Mittwoch auf Twitter.

Am Freitag solle darüber abgestimmt werden, ob die Debatte beendet werden solle, was als Formalschritt den Weg zur eigentlichen Abstimmung freimachen würde. Den Mitgliedern bleibe genügend Zeit, das zusätzliche Material zu prüfen und darüber informiert zu werden.

FBI-Bericht liegt vor

Die "New York Times" berichtet, dass das Weiße Haus den Bericht des FBI bereits an den Senat übermittelt hat – und sich zuversichtlich gezeigt hat, dass die darin enthaltenen Informationen der Bestellung Kavanaughs nicht entgegenstehen. "Mit den zusätzlichen Informationen ist das Weiße Haus zuversichtlich, dass der Senate Richter Kavanaugh in den Obersten Gerichtshof bestellen wird", schrieb ein Sprecher auf Twitter.

Laut einem Bericht der "Washington Post" seien wichtige Zeugen dabei nicht angehört und Themen ausgelassen worden – Grund dafür sei auch der enge Rahmen, den das Weiße Haus für die Untersuchung vorgegeben hat. Mehrere Bekannte Kavanaughs bemängeln, dass sie nicht befragt worden seien, obwohl sie bezeugen könnten, dass er vor dem Senat gelogen habe. Dieses erwartet nach einem Bericht des "Wall Street Journal" nun auch, dass die Verdachtsmomente mit der Untersuchung "nie erhärtet" werden könnten.

Mehr als 1.000 Jus-Professoren gegen Kavanaugh

In Juristenkreisen mehrt sich derweil weiter die Kritik am Supreme-Court-Anwärter. Das richterliche Temperament sei eine der wichtigsten Eigenschaften eines Richters, heißt es am Beginn eines offenen Briefes, den mehr als 1.000 Jus-Professoren unterzeichnet haben. In dem Schreiben, das die "New York Times" veröffentlicht hat, sprechen sich die Juristen gegen die Bestellung Kavanaughs aus. Der Brief soll am Donnerstag den US-Senatoren übergeben werden.

Der Wunschkandidat von Präsident Donald Trump besitze nicht die erforderliche Objektivität und Unparteilichkeit. Das habe Kavanaugh bei der Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats vergangene Woche gezeigt. Der Richter habe den Fragestellern in unangemessener und aufhetzerischer Art geantwortet und die oppositionellen Demokraten für die Untersuchung gegen ihn verantwortlich gemacht. Sein Verhalten habe ihn für jedwedes Gericht disqualifiziert, und damit sicher auch für das höchste Gericht des Landes.

Vorwürfe sexueller Übergriffe

Kavanaugh werden von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford hat erklärt, Kavanaugh habe sie 1982 auf einer Party zu vergewaltigen versucht. Deborah Ramirez wirft dem Kandidaten vor, sich auf einer Studentenparty vor ihr entblößt zu haben. Julie Swetnick hat ausgesagt, sie habe gesehen, dass Kavanaugh gemeinsam mit anderen auf Partys versucht habe, "Mädchen betrunken und orientierungslos zu machen", damit mehrere Jungs sie in einem Nebenzimmer hätten vergewaltigen können. (red, APA, Reuters, dpa, 4.10.2018)