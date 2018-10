3:0-Erfolg gegen Engländer Ian White bringt Duell gegen Waliser Gerwyn Price

Dublin – Darts-Profi Mensur Suljovic steht beim World Grand Prix in Dublin im Viertelfinale. Am Mittwoch setzte sich der Wiener in der zweiten Runde im "best of five" gegen den Engländer Ian White mit 3:0 durch. Er trifft nun am Donnerstag auf Gerwyn Price aus Wales. Suljovic schaffte es beim Turnier in Irland im Vorjahr bis in die Vorschlussrunde. Der Sieger des Grand Prix erhält 100.000 Pfund. (APA, 3.10.2018)