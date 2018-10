Tim Cupal wird ORF-Korrespondent in Israel

Der derzeitige Brüssel-Korrespondent Cupal soll Ben Segenreich ablösen

Wien – Der momentane Brüssel-Korrespondent Tim Cupal wird mit Juli 2019 ORF-Korrespondent in Israel werden. Der langjährige Israel-Korrespondent Ben Segenreich soll mit Ende des Jahres in Pension gehen. Er berichtete seit 1990 für den ORF aus Israel. Roland Adrowitzer, Koordinator der ORF-Korrespondentenbüros, will das Büro in Tel Aviv neu strukturieren und bis Juli selbst vor Ort als Korrespondent tätig sein.

Tim Cupal ist seit 1996 beim ORF. Er war Redakteur und Moderator bei Ö1, Ö3, FM4 und den ORF-Regionalradios, ab 2003 war er als Chef vom Dienst für die Ö3-Nachrichten, Journale und den Ö3-Wecker. Von August 2010 bis Ende 2012 berichtete er aus Washington, seit Juli 2015 ist er ORF-Korrespondent in Brüssel. (red, 3.10.2018)