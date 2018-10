Siebenjährige in Wien getötet: 16-Jähriger soll zurechnungsfähig sein

Knapp fünf Monate nach der Tat liegt nun ein umfassendes Gutachten eines Gerichtspsychiaters vor

Wien – Knapp fünf Monate nachdem ein siebenjähriges Mädchen in einem Gemeindebau in Wien-Döbling erstochen wurde, liegt nun laut oe24.at ein Gutachten vor. Der Gerichtspsychiater Peter Hofmann soll dem 16-jährigen Tatverdächtigen in seinem fast 100 Seiten dicken Gutachten Zurechnungsfähigkeit bescheinigen.

Bereits kurz nach der Tat gab es ein erstes Gutachten: Der Verdächtige Robert K. soll demnach laut Psychologin Dorothea Stella-Kaiser zur Tatzeit eine "schwerwiegende Persönlichkeitsstörung" gehabt haben und emotional extrem abgestumpft sein. Laut dem neuen Bericht von Hofmann sei der 16-Jährige dennoch zurechnungsfähig gewesen, berichtet oe24.at. Die Voraussetzungen für Paragraf 11 Strafgesetzbuch seien damit nicht gegeben.

Keine Geisteskrankheit oder Bewusstseinsstörung

Der Gymnasiast soll zum Tatzeitpunkt am 11. Mai "keine handlungsbestimmende schwere Geisteskrankheit oder tiefer greifende Bewusstseinstörung" gehabt haben. Eine Verhandlung nur über die Frage einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher komme demnach nicht infrage.

Hofmann stellte für K. zudem eine extreme Gefährlichkeitsprognose aus: Man könne davon ausgehen, dass die emotionale Kontrollfähigkeit und das kritische Bewusstsein in Zukunft derart abbauen, dass K. absolut unberechenbar sein wird, soll in dem Gutachten stehen.

Anklage kann nun entschieden werden

Von dem aktuellen Gutachten hing ab, ob der Jugendliche wegen Mordes angeklagt werden kann oder die Staatsanwaltschaft aufgrund einer höhergradigen geistig-seelischen Abnormität einen Antrag auf Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt beim Landesgericht einbringen wird.

Zu seinem Motiv soll der Angeklagte im Mai gesagt haben, dass er herausfinden wollte, "wie es sich anfühlt, jemanden zu töten". (red, 3.10.2018)