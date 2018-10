Sporthandel bangt um Skifahrer

Quereinsteiger sind auf der Skipiste rar. Der Wettlauf der Sporthandelsketten um Kunden wird härter

Österreichs Skibranche braucht starke Nerven. Alle Jahre wieder beginnt in den kommenden Wochen das Zittern um Schnee. Zum Bangen um eine gefügige Unterlage für gute Geschäfte kommt die Sorge um ausreichend Nachwuchs auf der Piste. Und von diesem ist weit und breit nichts zu sehen.

75 Prozent der bekennenden Skifahrer stehen seit mehr als 20 Jahren regelmäßig auf den Brettln, erhob eine aktuelle Studie des Market-Instituts für die Handelsgruppe Sport 2000, die dafür tausend Sportler befragte. Lediglich ein Prozent schnallt sich erst seit ein bis drei Jahren die Skier an. Quereinsteiger in den Wintersport sind damit rar. Die Branche muss also weiterhin vom bestehenden, stetig kleiner werdenden Pool an Sportlern zehren.

Zwei Drittel sind Leihskier

Wer nicht als Kind mit Skiern aufwachse, werde auch als Erwachsener kaum damit fahren, sagt Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000. "Das ist beunruhigend." Österreich müsse im Skisport wieder aufholen, ergänzt Hans Knauß, ehemaliger Skirennläufer und Testimonial des Unternehmens. Ihm werde angesichts der fehlenden Neueinsteiger bange.

Jene Sportler freilich, die sich auf die Pisten wagen, legen immer weniger Wert auf eigene Ausrüstung. Die Industrie produziert mittlerweile überwiegend für den Verleih. In den klassischen Verkauf gelangt nur noch rund ein Drittel ihrer Skier.

Neue Spielregeln

Für den Einzelhandel rund um den Sport der Österreicher gelten auch abseits der Skigebiete neue Spielregeln. Entscheidend dafür war der Einstieg der internationalen Handelsketten XXL und Decathlon. Beide heizen den Preiskampf an. Die Reaktion bestehender Anbieter: Wer nicht auf der Diskontschiene mitfährt, versucht sich zum Spezialisten aufzuwerten.

Sport 2000 mit 250 selbstständigen Händlern will Zweiteres. "Gehen Sie in einen Diskonter, und suchen Sie einen Mitarbeiter. Das ist ein schönes Spiel", sagt Schwarting. Die Welt seiner Händler sei das jedenfalls nicht. Sport 2000 werde sich durch Beratung, Marken und Spezialisierung unterscheiden.

Sportler kaufen eher nicht online

Dass das Geschäftsglück vor allem im Onlinehandel liegt, bezweifelt Schwarting. Zwei Drittel jener Österreicher, die regelmäßig Sport betreiben, also zumindest fünfmal im Monat, hätten noch nie im Web gekauft, geht aus der jüngsten Befragung hervor. Auf eine Präsenz ihres Lieblingsgeschäfts im Internet legten sie wenig Wert. Jeder dritte ihrer Einkäufe rund um den Sport führe sie zu einem Spezialisten.

Sport 2000 ist überzeugt, dem Rivalen Intersport gemeinsam mit Partner Gigasport die Marktführung abzuringen. Intersport hat in Österreich in den vergangenen Jahren angesichts der Schwäche von Sports Direct stark an Boden gewonnen. (vk, 3.10.2018)