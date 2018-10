Tödlicher Unfall in Grazer Landwirtschaftsschule

16-Jährige stürzte mit Kleinfahrzeug über Böschung – Ursache für Unglück muss noch geklärt werden

Graz – Eine burgenländische Landwirtschaftschülerin ist Dienstagnachmittag in der Fachschule Grottenhof in Graz mit einem Hoflader tödlich verunglückt. Das Fahrzeug stürzte an einem Hang im Schulgelände am westlichen Stadtrand über eine Böschung, wie die Landespolizeidirektion bekanntgab. Der Unfall wurde erst später von einem Angestellten bemerkt. Für die Schülerin kam jede Hilfe zu spät.

Die Jugendliche war im Zuge des Praxisunterrichts im Bereich zwischen dem Wirtschaftsgebäude und dem Stall der Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule mit einem sogenannten Hoftrac, eine Art Mischung aus kleinem Traktor und Radlader, unterwegs.

Unfallursache unklar

Die 16-Jährige galt als versiert im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen. Der steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) begab sich noch am Unglückstag zur Schule, um sich ein Bild von dem Fall zu machen, und sprach sein Bedauern und Mitgefühl aus. Ein Kriseninterventionsteam wurde zur Betreuung von Schülern, Eltern und Lehrern abgestellt. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden.

Das Schulgelände liegt an den bewaldeten Hügeln in den südlichen Stadtbezirken Wetzelsdorf und Straßgang. Bei der Schule handelt es sich unter anderem um eine Fachanstalt für Biolandbau mit Versuchsflächen und Bio-Tierhaltung. (APA, 3.10.2018)