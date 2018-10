Diese Glasbodenbrücke sorgt in China für Nervenkitzel

In den Bergen der Provinz Chongqing schockiert eine neue Aussichtsplattform die Besucher mit Spezialeffekten

Höhenangst sollte man auf jeden Fall keine haben, wenn man die gläserne Aussichtsplattform in Chongqing-Provinz im Südwesten Chinas betritt. In 718 Metern Höhe ragt sie in eine Schlucht. Und als ob das – und die Aussicht – nicht schon reichen würden, wartet die Touristenattraktion noch mit allerlei Spezialeffekten auf. So kann es sein, dass man, betritt man die Brücke, der Boden zu splittern beginnt – aber nur virtuell. Denn sie besteht aus Led-Bildschirmen mit Schwerkraftsensoren, die diesen Effekt auslösen. Nicht nur zersplitterndes Glas kann damit simuliert werden, sondern auch ein Bach mit Fischen darin oder eine Blumenwiese. (red, 3.10.2018)