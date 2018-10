Marokko lehnt auf seinem Staatsgebiet Asylzentren kategorisch ab

Außenminister Nasser Bourita spricht sich "generell gegen alle Arten von Zentren" aus

Berlin – In der Diskussion um mögliche Maßnahmen zur Eindämmung der Welle der Migranten in Richtung Europa lehnt Marokkos Außenminister Nasser Bourita Asylzentren auf dem Gebiet seines Landes kategorisch ab. "Marokko ist generell gegen alle Arten von Zentren. Das ist Bestandteil unserer Migrationspolitik und eine nationale souveräne Position", sagte Bourita der "Welt".

Zentren seien kontraproduktiv, meinte Bourita, auch Geldzahlungen änderten an dieser Haltung nichts. Es sei "zu einfach, zu sagen, das sei eine marokkanische Angelegenheit". Die EU versucht, Asylzentren jenseits ihrer Grenzen zu errichten, um dort über Asylbegehren von Migranten zu entscheiden. Die bisherigen Gespräche mit nordafrikanischen Ländern sind kaum vorangekommen.

Die Europäische Union strebt mit nordafrikanischen Staaten ähnliche Flüchtlingsabkommen wie mit der Türkei an. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte vergangene Woche bei dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg intensivere EU-Gespräche mit Ägypten, aber auch mit Tunesien, Marokko und Libyen angekündigt. Der geplante Migrationspakt der Vereinten Nationen soll im Dezember in Marokko unterzeichnet werden. (APA, 3.10.2018)