Ratten zerstörten in deutscher Unibibliothek tausende Bücher

Stuttgart – Ratten gelten gemeinhin als kluge Tiere. In Stuttgart haben sie allerdings einen Riesenschaden verursacht. Ausgerechnet auf das Futter für Leseratten hatten sie es abgesehen. Tausende Bücher in der Stuttgarter Unibibliothek haben die Nager laut der "Stuttgarter Zeitung" derartig verschmutzt, dass die Bücher unwiederbringlich zerstört wurden. Fast 8000 Bücher seien betroffen, wie die Zeitung unter Berufung auf einen Universitätssprecher berichtete. Dabei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Betroffen ist sozial-, wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Literatur aus den 1960er- und 1980er-Jahren. 7800 Bände – etwa 200 Regalmeter – waren so stark mit Rattenkot verseucht, dass sie entsorgt werden mussten.

Problem seit Jahresbeginn bekannt

Möglicherweise seien die Nager über die Kanalisation ins Gebäude gelangt, heißt es. Da die Rohre altersbedingt stellenweise brüchig seien, hätten die Tiere sie an den Bruchstellen verlassen und sich auf den abgehängten Decken durch das Gebäude bewegen können. Derzeit habe man das bereits im Januar aufgetretene Problem im Griff, sagte der Sprecher. "Seit April wurde kein neuer Befall im Gebäude festgestellt", betonte die Uni zwar – es sei aber nicht ausgeschlossen, "dass es ohne eine Generalsanierung der Gebäudehülle nicht wieder zu einem solchen Ereignis kommt". (dpa, red, 3.10.2018)