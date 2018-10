Freie Fahrt für E-Autos: Regierung will Busspur freimachen

Abschaffung des Lufthunderters und Vorrang für Stromer auf Busspuren sollen kommen. Die Gesetzesänderungen werden heute angestoßen

Wien – Die heimische Regierung will E-Autos auf die Sprünge helfen. Wieder einmal. Die im Vorjahr von der Vorgängerregierung aufgelegte Förderung für Private und Firmen in Form von Ankaufsunterstützung und steuerlicher Begünstigung hat nicht ausgereicht. Immer noch dümpelt die Zahl der Elektroautos bei weniger als 20.000 Fahrzeugen. Im August ist der Marktanteil hierzulande dank des Umstands, dass die Autokäufer bei Benzinern und – schon sehr viel verhaltener – bei den Diesel zuschlugen, sogar im Vergleich zum Vorjahr von 1,7 auf 1,1 Prozent gesunken. Rund 18.500 Stromer mischen sich unter die fast fünf Millionen Autos auf den heimischen Straßen.

An den Hauptargumenten für die Konsumenten, nicht zu kaufen – überschaubare Modellauswahl, zu hohe Preise, zu geringe Reichweiten –, kann die Regierung wenig ändern. Was Ersteres betrifft, so stehen aber ohnehin zahlreiche Markteintritte neuer Stromer auf dem Programm. An einigen Schräubchen gedenkt man nun aber doch neuerlich zu drehen, wie Umweltministerin Elisabeth Köstinger am Mittwoch im ORF-"Report" erklärt hat. Die entsprechenden Gesetzesänderungen werden im heutigen Ministerrat angestoßen. Die schon lange diskutierte Abschaffung des Lufthunderters auf Autobahnen soll nun tatsächlich kommen – aller Bedenken und Argumente, das sei dem Verkehrsfluss nicht zuträglich, zum Trotz.

Vorrang auf der Busspur

Auch das Thema Fahren auf der Busspur greift man wieder auf. In E-Mobilitätsvorreiterländern wie Norwegen, wo der Anteil der Stromer dank fetter Förderungen und vieler Vorzüge vor allem im städtischen Bereich sehr viel höher liegt als in Österreich, führte der Umstand, dass die E-Autos der Wohlhabenden – wie sehr oft argumentiert worden ist – die Öffi-Spuren des gemeinen Volkes verstopfen, zu heftigen Diskussionen.

Die rot-grüne Wiener Stadtregierung zum Beispiel ist strikt dagegen. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) und Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) haben dem Plan schon einmal vorsorglich eine Absage erteilt.

Ob das alles reicht, um den Anteil der E-Mobilität im Straßenverkehr rasch zu steigern, bleibt offen. Experten gehen davon aus, dass es in zwei drei Jahren ohnehin so weit sein wird, dass die verfügbaren Autos leistbar und damit für Konsumenten attraktiv sind. Was die steuerliche Bevorzugung betrifft, so ist nicht einmal sicher, ob sie bleibt und nicht Finanzminister Lögers Reform zum Opfer fällt. (rebu, 3.10.2018)