BMI veröffentlicht Korrespondenz mit "Falter"-Chefredakteur Klenk

Pressestelle des Innenministeriums veröffentlichte Mails und SMS von "Falter"-Chefredakteur – Ministerium will Presserat einschalten

Das Innenministerium hat angekündigt, sich beim Presserat über die Recherchen von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk zu beschweren. Man wolle das Selbstkontrollorgan der österreichischen Presse einschalten, weil Klenk das Ministerium nicht mit Informationen über eine Anfrage von Generalsekretär Peter Goldgruber beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) konfrontierte, die er im aktuellen "Falter" veröffentlicht.

Der Generalsekretär im Innenministerium wollte laut "Falter" vor der Aufsehen erregenden Razzia im BVT in Erfahrung bringen, gegen welche Burschenschaften das Bundesamt für Verfassungsschutz ermittelt hat. Das berichtet der aktuelle "Falter" unter Berufung auf interne Akten.



Das Innenministerium wies die Darstellung des "Falter" am Dienstagnachmittag per Aussendung zurück. Außerdem hieß es dazu: "Im Zuge der 'Falter'-Recherche erfolgte leider keine Kontaktaufnahme mit BMI-Generalsekretär Peter Goldgruber." Wenige Stunden später schickte die Kommunikationsabteilung des BMI eine weitere Aussendung mit dem Titel: "Kaffeehaus-Termine: BMI veröffentlicht Chronologie der Klenk-Anfragen seit 25. September".

In der Aussendung ist nachzulesen, dass Florian Klenk versucht hat, einen Interview-Termin mit dem Innenminister zu bekommen, sowie ein Treffen mit dem Ministersprecher Christoph Pölzl zu vereinbaren. Er wurde abgewiesen und vertröstet. In der Aussendung beklagt die Kommunikationsabteilung des BMI, dass Klenk sie nicht schriftlich mit seinen Recherchen konfrontiert habe. Man wolle sich nun an den Presserat wenden.

Über das Veröffentlichen von Mail- und SMS-Korrespondenzen zeigten sich gestern einige Journalisten auf Twitter verwundert, unter ihnen "ZiB2"-Moderator Armin Wolf.

(red., 1.10.2018)