Trump half offenbar Eltern Millionen an Steuergeld zu hinterziehen

Laut "New York Times" soll US-Präsident Trump ebenfalls zumindest 413 Millionen US-Dollar von seinem Vater erhalten haben

Washington – US-Präsident Donald Trump half laut einem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht der "New York Times" offenbar gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern mehrere hundert Millionen US-Dollar an Steuergeld für seine Eltern zu hinterziehen. Trump präsentierte sich immer wieder als Self-Made-Milliardär, soll laut dem Bericht aber mindestens 413 Millionen US-Dollar (heutiger Wert) aus den Immobiliengeschäften seines Vaters erhalten haben. Dieses Geld wiederum stamme aus zum Teil fragwürdigen Steuerpraktiken seines Vaters in den 1990er Jahren, so die "Times".

Trump selbst habe bereits als Dreijähriger 200.000 US-Dollar jährlich verdient. Bereits im zarten Alter von acht Jahren sei Donald Trump zum Millionär avanciert und als 40- und 50-Jähriger soll Trump jährlich mindestens fünf Millionen US-Dollar überwiesen bekommen haben.

Trump hatte immer betont nur ein kleines Darlehen in der Höhe von einer Million US-Dollar erhalten zu haben. Er gab auch stets an, jenes Darlehen mit Zinsen zurückgezahlt zu haben. Tatsächlich scheint dieses Darlehen mindestens 60,7 Millionen betragen haben.

Die US-Zeitung ist offenbar im Besitz von mehr als 200 vertraulichen Steuererklärungen des New Yorker Immobilienunternehmers Fred C. Trumps, der 1999 verstarb. Diese legen dar, dass Trumps Vater ihm auf 295 verschiedenen Wegen Geld zukommen ließ. Trumps Anwalt Charles Harder sagte der Bericht der "Times" sei schlichtweg falsch.

Serie von Steuertricks

Trumps Eltern hätten offenbar mehr als eine Milliarde US-Dollar ihren Kindern vermacht, was nach damaligen US-Gesetzen zu einer Steuerlast von mindestens 550 Millionen US-Dollar geführt hätte. Mit einer Serie von Steuertricks habe man letzten Endes aber nur 54,2 Millionen US-Dollar und somit nur fünf Prozent anstelle der fälligen 55 Prozent an Steuern bezahlt. Laut Steuerexperten soll dabei eine Mixtur aus legalen und illegalen Steuertricks zur Anwendung gekommen sein. Rechtliche Grauzonen sollen exzessiv ausgenutzt worden sein. Andere Familienmitglieder, welche selber keine Steuer-Koryphäen seien, hätten sämtliche Angelegenheiten an professionelle Steuerberater delegiert, so Trumps Anwalt gegenüber der "New York Times". Trump wollte selber nicht Stellung nehmen.

Der Bruder von Donjald J. Trump, Robert Trump, veröffentlichte jedoch eine Stellungnahme im Namen der Familie. Darin heißt es: "Alle angemessenen Schenkungs- und Erbschaftssteuererklärungen wurden abgegeben und sämtliche Steuern wurden bezahlt." Die Geschäftsakte seines Vaters und seiner Mutter seien von den Steuerbehörden wenige Jahre nach deren Tod geschlossen worden. Man wolle alles weitere, das schließlich aucg knapp 20 Jahre her sei, nicht kommentieren, hieß es weiter, um den Respekt und die Privatsphäre der verstorbenen Eltern zu wahren.

Mit mehr als 13.000 Wörtern ist es einer der längsten investigativen Artikel, der je von der "Times" publiziert wurde. (red, 2.10.2018)