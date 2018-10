Rennen um Grünen-Spitze in Wien geht in die nächste Runde

Auch zwei Quereinsteiger haben die notwendigen Unterstützungserklärungen gesammelt

Wien – Die Wiener Grünen sind einen Schritt weiter bei der Suche nach einem Spitzenkandidaten für die nächste Gemeinderatswahl in der Bundeshauptstadt. Neun Bewerber hatten sich auf spitzenwahl.at registriert, um die Nachfolge Maria Vassilakous anzutreten. Bis 17 Uhr hatten sie am Dienstag Zeit, genügend Unterstützer für ihre Kandidatur zu finden.

Fünf der neun Bewerber haben diese Hürde offenbar geschafft und die Kriterien erfüllt: Rund 100 Unterstützungserklärungen brauchten neue Bewerber, die nicht mehr als eine Periode im Wiener Gemeinderat tätig waren, mindestens 50 davon müssen Mitglieder bei den Grünen sein. Für Sozialsprecherin Birgit Hebein und Klubchef David Ellensohn, die zwei Perioden in Folge im Gemeinderat aktiv sind, verdoppelte sie die Zahl der erforderlichen Unterstützer.

Bezirksrat und Oberärztin im Rennen

Ausreichend Erklärungen haben laut STANDARD-Infos neben den drei etablierten und bereits im Gemeinderat vertretenen Abgeordneten Ellensohn, Hebein und Peter Kraus der Bezirksrat Benjamin Kaan aus Meidling und Oberärztin Marihan Abensperg-Traun. Während Kraus und Hebein bereits kurz nach Beginn der Frist zur Sammlung der Unterstützungserklärungen bekanntgaben, dass sie ihre beisammen haben, gibt es von Ellensohn noch keine offizielle Bestätigung. Es ist aber davon auszugehen, dass er die Hürde geschafft hat.

Gewählt wird im nächsten Schritt per Brief. Das Prozedere der Spitzenwahl wenden die Wiener Grünen heuer zum ersten Mal an. Bisher haben sie stets durch eine Wahl bei der Landesversammlung über die Nummer eins entschieden. (rwh, 2.10.2018)