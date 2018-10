TV-Tipps für Mittwoch, 3. Oktober

Gelobt sei der Profit!, Der digitale Bauer, Die Zeit der großen Katzen, Der Kurier des Kaisers, Weltjournal Brasilien – mit Radiotipps

17.30 MAGAZIN

Daheim in Österreich ORF-Redakteurin Sybill Dolenz spaziert mit STANDARD-Autor Gregor Auenhammer Auf den Spuren von Otto Wagner durch Wien. Bis 18.30, ORF 2

18.30 MAGAZIN

Konkret: Laute Luftwärmepumpe Ein Ehepaar aus Kärnten fühlt sich seit Jahren durch die Luftwärmepumpe der Nachbarsfamilie gestört. Gerichte und Behörden wurden eingeschaltet. Es bleibt die Frage: Können Luftwärmepumpen tatsächlich so laut sein, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Der digitale Bauer – Hightech in der Landwirtschaft Die gläserne Kuh, überwacht von einem kleinen Sensor im Ohr. Der saubere Stall, gewartet von einem Ausmistroboter, die optimale Ackerqualität, gemessen von einer winzigen Drohne. Die Land wirtschaft wird digital, der Markt für Hightech auf dem Feld und im Stall wächst. Zum Beispiel in Oberösterreich. Bis 20.15, Arte

foto: swr Mit einer Drohne kann der Landwirt die Bodenqualität messen.

20.15 LAUTES MIAU

Terra Mater: Die Zeit der großen Katzen – Hoffnung (3/3) Über Pumas, die sich in die Berge zurückzogen und tarnen und täuschen lernten. Außerdem: Scheue Leoparden, die unter den 20 Millionen Einwohnern Mumbais überleben. Bis 21.15, Servus TV

20.15 FELDFORSCHUNG

Das denkt Deutschland Die Sendung erkundet, wie es dem deutschen Durchschnittsbürger geht, was er denkt und fühlt. Bis 21.15, RTL 2

20.15 NEUE "DOK.EINS"-REIHE

Der Kurier des Kaisers – Steiermark for sale Was sind die Bundesländer eigentlich wert? Wo sind die größten Werte, was darf Österreich keinesfalls verlieren und auf welches der neun Länder könnten die Österreicher am ehesten verzichten? Zum Auftakt schaut sich Hanno Settele die Steiermark an. Bis 21.00, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Augenzeuge Smartphone In der Do kureihe geht es um Ereignisse, die mit der Handykamera festgehalten wurden. Diesmal: Aufnahmen von Flugzeugen, die von Taifun-Winden erfasst werden. Bis 22.10, NTV

21.45 TRAGIKOMÖDIE

Sein letztes Rennen (D 2013, Kilian Riedhof) Bei der Läuferlegende Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) läuft’s nicht. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche hat er einen Unfall. Seine Tochter will, dass er ins Altenheim zieht. Dort beginnt er, für den Berlin-Marathon zu trainieren. Schöner Film, manchmal zu dick aufgetragen. Bis 23.30, ARD

22.30 TALK

Pro und Contra: Tödlicher Hundebiss – Braucht es schärfere Gesetze? Wie soll man mit Kampfhunden umgehen? Es diskutieren Astrid Wagner (Anwältin von Raman C., sein Sohn starb nach einer Rottweiler-Attacke), Madeleine Petrovic (Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins), Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), Gottfried Waldhäusl, Landesrat für Tierschutz, FPÖ Niederösterreich. Bis 23.30, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Brasilien – Der Aufstieg der religiösen Rechten Reporterin Julieta Rudich hat rechtsgerichtete Religiöse getroffen, von denen manche aktiv in der Politik mitmischen. In deren Vorstellung haben liberale Werte und Toleranz keinen Platz. Bis 23.00, ORF 2

23.00 NACH DEM KRIEG

Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit (D/DK 2015, Martin Zandvliet) Dänemark 1945: Der Krieg ist zu Ende, die Strände sind mit Landminen übersät. Deutsche Kriegsgefangene sollen sie ausgraben. Eingesetzt werden dafür vor allem Jugendliche. Traurige Geschichtsaufarbeitung. Bis 0.35, ZDF

23.00 REPORTAGE

Weltjournal + Geld oder Leben – Das Entführungsbusiness In keinem Land werden so viele Menschen entführt wie in Venezuela. Die Reportage zeigt die Lösegeldverhandlungen um den gekidnappten Unternehmersohn Kenny Cisneros sowie die des dänischen Journalisten Jeppe Nybroe. Bis 23.50, ORF 2

foto: orf Der dänische Journalist Jeppe Nybroe wurde in Syrien von IS-Terroristen entführt.

23.20 GESCHICHTE

Operation Schwarze Blumen (Flores Negras, D/Ö/ESP 2009, David Carreras) Michael Roddick, BND-Geheimagent, soll kurz vor Maueröffnung die russische Spionin Natascha aus Ost-Berlin in den Westen schleusen. Natascha besitzt eine geheime Liste, die Verräter auf beiden Seiten enttarnt. Doch dann wird sie ermordet. Bis 1.00, 3sat

23.30 BETRUG

Gelobt sei der Profit! (D/NL/JOR 2016, Mahmoud al Massad) Unternehmer und Lebenskünstler Ahmad kommt wegen eines geplatzten Geschäftes ins Gefängnis. Ausgerechnet in der Zelle mit zwanzig Kriminellen lernt er, was eine Gemeinschaft zusammenhält und dass es Regeln braucht. Wo liegt die Grenze zwischen harmlosen Betrügereien und Vergehen? Bis 00.55, Arte