Weitere Haftbefehle gegen Rechtsterroristen in Sachsen

Die Linke kritisiert das späte Eingreifen, die Grünen warnen vor einer Radikalisierung

Chemnitz/Berlin – Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle im deutschen Bundesland Sachsen sind weitere Haftbefehle ergangen. Bis Dienstagnachmittag wurde für fünf Tatverdächtige die Untersuchungshaft angeordnet, drei Entscheidungen standen noch aus, wie ein Sprecher der deutschen Staatsanwaltschaft in Karlsruhe sagte. Bestätigt wurde zudem die Festnahme eines achten mutmaßlichen Rechtsterroristen.

Die Gruppe, die sich Revolution Chemnitz nennt, soll in der ostdeutschen Stadt Ausländer angegriffen und weitere Übergriffe auch auf politisch Andersdenkende und Politiker geplant haben. Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe einen Übergriff am Tag der Deutschen Einheit geplant hat, außerdem sollen die Rechtsextremen versucht haben, Schusswaffen zu organisieren. Das Ziel der Gruppe sei "die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates" gewesen – geplant gewesen seien beispielsweise Angriffe auf "die Mediendiktatur und deren Sklaven".

Debatte über Funktionieren der Polizei

Die Verhaftungen haben in Deutschland eine Debatte über die Handlungsfähigkeit von Polizei und Verfassungsschutz im Bundesland Sachsen ausgelöst. Die Linken-Politikerin Kerstin Köditz erklärte etwa, die jetzt festgenommenen Extremisten hätten viel früher auf dem Radar der sächsischen Ermittler erscheinen müssen. Schließlich seien die Gruppe und ihre führenden Köpfe den Behörden schon länger bekannt gewesen.

Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, warf Innenminister Horst Seehofer (CSU), Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen vor, sie hätten die Situation in Sachsen durch fahrlässige Äußerungen verschlimmert. "Wer das Ganze weiterhin als ostdeutsches Randproblem abtun will, verkennt den Ernst der Lage – denn die rechte Szene radikalisiert sich bundesweit, wie wir zuletzt in Dortmund erleben mussten", sagte Hofreiter an die Adresse von CDU und CSU.

Regierungssprecher Steffen Seibert dankte hingegen am Dienstag den beteiligten Behörden. "Ich denke, das zeigt uns Bürgern, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind und dass es richtig ist, dass Justiz und Polizei auch konsequent durchgreifen", sagte er.

AfD sieht Inkonsequenz bei Linksterroristen

"Ich finde es gut, dass in Chemnitz schnell gegen mutmaßliche Terroristen durchgegriffen wurde", sagte AfD-Vize Georg Pazderski. Er habe jedoch nicht das Gefühl, dass man bei Islamisten und Linksextremisten genauso konsequent vorgehe. Pazderski, der dem moderaten Parteiflügel der Rechtspopulisten zugerechnet wird, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die AfD selbst muss alle Annäherungsversuche von fragwürdigen Gruppierungen rigoros abblocken." (red, APA, 2.10.2018)