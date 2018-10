Was fürs Mieten und was fürs Kaufen spricht

Was fürs Mieten spricht

Mieten bietet Flexibilität, hat weniger Rechtsrisiken und ist derzeit günstiger als Kaufen. Eine hohe Mietquote mache auch die Wirtschaft stabiler, sagen Experten.

Rein formaljuristisch betrachtet wäre das Statement von Rechtsanwalt Michael Rudnigger in der Expertenrunde des Wohnsymposiums recht kurz gewesen: "Wenn man kauft, ist man Eigentümer, und Eigentum ist so ziemlich das stärkste Recht." Der Mieter leitet sein Recht letztlich nur vom Mietvertrag ab.

Doch in der juristischen Praxis sei das nicht mehr so eindeutig, wie der Wohn- und Immobilienrechtsexperte betonte. Rechtlich gebe es überraschend viele Punkte, die eher fürs Mieten sprechen, und auch aus ökonomischen Überlegungen heraus habe das Mieten einiges für sich.

"Das Wohneigentum eines überschuldeten Unternehmers könnte im Insolvenzverfahren verwertet werden, an klassischen Mietwohnungen sind Masseverwalter hingegen nicht so interessiert", schilderte Rudnigger. Dazu komme, dass der Erwerb einer Immobilie zudem eine Insolvenz überhaupt erst auslösen kann: Stichwort Finanzkrise. Auch der vorherrschende Irrglaube, dass Eigentümer leichter etwas in der Wohnungen ändern können, sei so nicht richtig. "Im Gegenteil, ich muss als Eigentümer alle anderen fragen, etwa wenn ich eine Klimaanlage einbauen will", so Rudnigger. Sinnvolle Änderungen auf Mieterseite würden oft sogar schneller und formloser genehmigt werden, der Mieter habe nur die Hausverwaltung und den Vermieter als Gegenüber.

Psychologisch spricht klar fürs Mieten, dass sich vor allem junge Leute nicht mit Eigentum belasten wollen. "Die Menschen wollen in der Partnerschaft, im Beruf und der Immobilie entscheidungsfähig bleiben, das Wohnen auf die eigenen Bedürfnisse anpassen können", sagte Motivforscherin Sophie Karmasin. Dies sei vor allem im urbanen Raum zu sehen.

Sinkende Zinsen, aber auch steigende Preise

Auch aus ökonomischer Sicht spricht einiges fürs Mieten. Die Niedrigzinsen seit der Finanzkrise geben zwar mehr Anreiz für Schulden als fürs Sparen – und damit auch fürs Kaufen. Doch die Ökonomin Elisabeth Springler von der FH des BFI Wien betont, dass das billige Geld auch die Preise für Eigentum in die Höhe treibe. Finanzinvestoren würden den Trend weiter verstärken. "Daher ist die Frage, ob kaufen oder mieten, weit mehr als nur die mikroökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung, ob sich der Einzelne Eigentum leisten kann", gab Springler zu bedenken.

Aus makroökonomischer Sicht vertrat AK-Experte Walter Rosifka die Meinung, dass eine hohe Mietquote wichtig für die Wirtschaftskraft eines Landes sei. "Mieten bringt mehr Konsum, flexiblere Arbeitskräfte etc., das ist keine sozialistische Verschwörung." Er appellierte an die Politik, Mieten nicht so "unattraktiv und unsicher" zu machen.

Für den Erhalt möglichst vieler leistbarer Mietwohnungen im Bestand der Gemeinnützigen sprach sich auch Michael Gehbauer, Chef der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA), aus. Er sieht Mieten als die derzeit vernünftigere Variante: "Die Preise für Mieten in Wien sind in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen, die Kaufpreise um 60 Prozent." Das zeige auch der sogenannte Mietkaufindikator, der Auskunft darüber gibt, wie rasch der Kaufpreis durch die Miete refinanziert wird: Bei einer Rückzahlung innerhalb von 20 Jahren sei hier derzeit der Kauf im Vorteil ist, bei einer längeren Zeitspanne die Miete. (adem)