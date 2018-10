"Scroll of Taiwu" stürmt Steam-Charts – obwohl es nur auf Chinesisch verfügbar ist

RPG mit Roguelike- und Management-Elementen begeistert zehntausende Spieler

The Scroll of Taiwu erobert aktuell die Steam-Charts und das obwohl für das Game noch nicht einmal eine deutsche oder englische Übersetzung zur Verfügung steht. Die Mischung aus Rollenspiel, Management und Roguelike gibt es nämlich nur in chinesischer Text- und Sprachausgabe. Auf Steam findet sich zumindest eine englische Übersetzung, die das Game beschreibt. Dort gibt es aber keine Infos dazu, wann und ob The Scroll of Taiwu jemals übersetzt wird.

阿姆西 The Scroll of Taiwu von einem chinesischen Youtuber angespielt.

Worum es bei dem Spiel geht

Bei dem RPG spielt man den "Nachfolger von Taiwu", einen König der chinesischen Shang-Dynastie. Als solcher kann man auswählen, wie man seine Leben führt – entweder als netter oder bitterböser Herrscher. Dabei lernt man verschiedene Martial-Art-Kampfarten kennen und baut eine Stadt eigenständig auf. "Irgendwann wirst du dich auch deinem Erzfeind stellen und den Fortbestand der gesamten Welt entscheiden müssen", beschreibt der Steam-Text das Game weiter.

RPG mit Roguelike- und Management-Elementen

Die Spielkarte soll bei jedem Neustart zufällig mit NPCs und Feinden generiert werden. "Dich erwartet jedes Mal ein neues Abenteuer", versprechen die chinesischen Macher. Der Zufälligkeitsfaktor von Roguelikes soll gemeinsam mit Elementen von Business-Simulationen den Spielspaß abrunden. Tausende NPCs, detailliertes Crafting und realistische Kämpfe werden zuletzt versprochen.

Mindestens ein Jahr Early-Access

Auf Steam weist das Game bereits mehr als 7.000 Bewertungen auf, die zu 89 Prozent positiv sind. Die Rezensionen stammen vorrangig aus China, aber auch englischsprachige Spieler zeigen sich von dem Game bereits angetan. "Ich weiß nicht wieso, aber dieses Spiel macht mich süchtiger als jedes andere Spiel, das ich bisher gespielt habe – inklusive Rimworld und Mount and Blade", schreibt ein Nutzer auf Steam etwa. Das Game ist seit 21. September 2018 für PC verfügbar und kostet 16,79 Euro. Mindestens ein Jahr lang soll The Scroll of Taiwu noch im Early-Access-Stadium verbleiben. (dk, 03.10.2018)