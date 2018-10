Bei Ryder-Cup verletzte Zuschauerin verlor Sehvermögen – Klage

49-Jährige wurde nach Koepka-Drive von Ball im Gesicht getroffen und erblindete am rechten Auge

Wien/Paris – Die beim Ryder-Cup in Frankreich von einem Golfball im Gesicht getroffene Zuschauerin will klagen, weil sie dadurch das Sehvermögen am rechten Auge verloren hat. Das hat Corine Remande (49) der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Der Ball war am ersten Tag auf Spielbahn sechs von dem Amerikaner Broeks Koepka geschlagen worden.

Schadenersatz und Kosten

Remande geht es um Schadenersatz und Kosten weiterer Behandlungen. Die Platzverantwortlichen hätten die Zuschauer angesichts des heranfliegenden Balles warnen müssen, erklärte Remande. US-Open-Sieger Koepka hatte nach dem Unfall sofort nach der ärztlich erstbehandelten Frau gesehen und sich entschuldigt, ehe er weiterspielte. Die European Tour prüfe gerade den Sachverhalt, hieß es am Dienstag.

Beim zum 42. Mal ausgetragenen, alle zwei Jahre stattfindenden Kontinentalvergleich der besten Golfer Europas und der USA hatte sich Europa in der Nähe von Paris klar mit 17,5:10,5 durchgesetzt. (APA, 2.10.2018)