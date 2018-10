ManCity beim Hoffenheim-Gastspiel unter Zugzwang

Bayern wollen mit Heimsieg gegen Ajax Selbstvertrauen tanken – Weltfußballer Modric bei Reals Gastspiel in Moskau gefordert

Sinsheim/München/Turin – Nach der 1:2-Heimniederlage zum Auftakt steht Manchester City in der Champions League bereits unter Druck. Englands Meister gastiert am Dienstag (18.55 Uhr, live Sky) bei Hoffenheim, alles andere als ein Sieg wäre für das Team von Pep Guardiola eine Enttäuschung. City muss aber wohl ohne den angeschlagenen Torjäger Sergio Aguero auskommen.

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat längst eine "grundsätzliche Idee", wie er es gegen Guardiola angehen will. "Trotzdem wird es natürlich extrem schwer, gegen dieses Ensemble zu gewinnen", betonte der 31-Jährige. Schließlich sei City eine der wenigen Mannschaften, "wo der Kaderwert auf über eine Milliarde hochgeht".

Posch und Grillitsch wohl Starter

Nagelsmann, in dessen Startelf die ÖFB-Legionäre Stefan Posch und Florian Grillitsch erwartet werden, träumt dennoch von der Sensation: "Wenn wir denn gewinnen sollten, was wir natürlich auch bei diesem Spiel versuchen, hätte das eine große Bedeutung." Außerdem hätte Hoffenheim nach dem 2:2 beim ukrainischen Meister Schachtar Donezk dann bereits vier Punkte in der Gruppe F auf dem Konto.

"Da wird einiges abgehen, denke ich. Es ist eine Riesenmannschaft mit einem wahnsinnig guten Trainer. Ich glaube, dass es eines der interessantesten Spiele sein wird, seit die TSG Hoffenheim existiert", prophezeite Angreifer Adam Szalai. "Pep Guardiola hat einen Plan und kommt nicht hierher, um unentschieden zu spielen. Und wer Julian Nagelsmann kennt, der weiß, dass es ein taktisches Highlight für jeden Fan wird." Dem Hoffenheimer Coach sind allerdings etwas die Hände gebunden, gerade in der Defensive ist die Personallage prekär.

Auch Bayern München verpatzte mit dem 0:2 am Freitag bei Hertha BSC seine Generalprobe für das CL-Heimspiel gegen Ajax Amsterdam und verlor mit dem zweiten sieglosen Match en suite die Tabellenführung an Borussia Dortmund. In der Königsklasse sollen David Alaba und Co wieder Selbstvertrauen tanken und nach dem 2:0-Starterfolg bei Benfica Lissabon den nächsten Schritt zum Sieg in Gruppe E machen, die aktuell Ajax nach einem 3:0 über AEK Athen anführt. "Vor einer Woche hatte man noch den Eindruck, wir sind unbesiegbar. Jetzt hat uns ein bisschen die Realität eingeholt", meinte Thomas Müller.

Mammutaufgabe für Young Boys

In Gruppe H wartet auf die in der Schweizer Meisterschaft ohne Punktverlust überlegen führenden Young Boys Bern (mit Thorsten Schick im Kader) nach der 0:3-Heimniederlage gegen Manchester United mit dem Gastspiel bei Juventus Turin die nächste Mammutaufgabe. Juve fehlt allerdings Cristiano Ronaldo, der beim 2:0 in Valencia ausgeschlossen wurde.

Titelverteidiger Real Madrid tritt in Gruppe G beim russischen Vizemeister ZSKA Moskau an. Nach dem 3:0-Heimsieg über AS Roma ist diesmal der in der Vorwoche als Weltfußballer ausgezeichnete Luka Modric besonders gefordert, da neben dem geschonten Kapitän Sergio Ramos auch Gareth Bale wegen einer Leistenblessur nicht nach Russland mitreiste. Für den 33-Jährigen ist es zugleich die Rückkehr an den Schauplatz des WM-Finales, das er vor zweieinhalb Monaten mit Kroatien 2:4 gegen Frankreich verlor. Diesmal will er das Luschniki-Stadion als Sieger verlassen. (APA, 2.10.2018)