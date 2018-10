LASK-Verteidiger Trauner erstmals im ÖFB-Kader

Der Kader für die Nations-League-Partie gegen Nordirland und den Test gegen Dänemark bleibt ansonsten unverändert

Wien – LASK-Verteidiger Gernot Trauner steht erstmals im Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Der 26-Jährige wurde von Teamchef Franco Foda ins am Dienstag 24-Mann-Aufgebot berufen, das ansonsten gegenüber den September-Partien unverändert blieb.

Die ÖFB-Auswahl trifft am 12. Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion im Rahmen der Nations League auf Nordirland und absolviert vier Tage später in Herning in der Region Midtjylland ein Testspiel gegen Dänemark.