"Weedcraft Inc.": Bei diesem Spiel wird man zum Cannabis-Dealer

Humoriges Management-Game ermöglicht Aufbau von Marihuana-Imperium

Weedcraft Inc. ist ein Management-Game, bei dem ein Cannabis-Handel-Imperium aufgebaut wird. Das Spiel erscheint 2019 für PC, Publisher ist Devolver und Entwickler das polnische Studio Vile Monarch. "Weedcraft Inc. erforscht das Geschäft, Cannabis herzustellen, zu züchten und in Amerika zu verkaufen. Dabei wird tief in die finanziellen, politischen und kulturellen Aspekte der komplexen Beziehung der USA mit dieser störenden aber vielversprechenden Pflanze eingedrungen", wird das Game beschrieben.

devolverdigital Weedcraft Inc. im Trailer.

Ordentliche Prise Humor

Dass dabei jede Menge Humor zum Einsatz kommt, beweist bereits der Trailer zu dem Spiel. Darin wird auf den zwiespältigen Umgang mit Cannabis in den USA eingegangen und auch erstes Gameplay gezeigt. Das Spiel dürfte sich dem ersten Anschein nach, selbst nicht allzu ernst nehmen. Darin wird einerseits gezeigt, wie der Spieler mit Cannabis handelt und auch, wie mit Politikern verhandelt wird, um die Gesetzeslage rund um Marihuana zu beeinflussen. Auch mit der Konkurrenz muss man sich herumschlagen.

Etliche Herangehensweisen

Mehrere Szenarien und Herangehensweisen sollen außerdem zur Verfügung stehen. "Du kannst dich bei Politikern einschleimen, die Polizei bestechen, für medizinisches Cannabis kämpfen oder ganz rechtens operieren – alles im Namen von Marihuana und deinen Profiten", ist in der Beschreibung zu dem Game ferner zu lesen. Auf Steam wurde bereits eine Seite zu dem Game eingerichtet, wo noch weitere Details verraten werden. (dk, 02.10.2018)