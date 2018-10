Das sind die Herbst-Reiseziele der Österreicher

Folgt man der Erhebung einer Reisesuchmaschine stehen vor allem London, Palma de Mallorca und Amsterdam hoch im Kurs.

Die Reisesuchmaschine Checkfelix.com hat den Destinations-Check gemacht und zeigt, wohin es die österreichischen Touristen in diesem Herbst ganz besonders zieht. Demnach reisen die Österreicher am liebsten nach London, das zweitliebste Reiseziel ist Palma de Mallorca und auch Amsterdam scheint heuer hoch im Kurs zu stehen.

Die Tabelle zeigt die Top 15 Herbst-Reiseziele der Österreich und auch wie viel man durchschnittlich für ein Flugticket kalkulieren muss. (red, 2.10.2018)