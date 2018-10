Nobelpreis für Physik 2018 wird in Kürze vergeben

Das Nobelkomitee in Stockholm wird ab 11.45 Uhr die diesjährigen Physiklaureaten verkünden

Der Countdown läuft: Ab 11.45 Uhr tritt in Stockholm wieder das Nobelkomitee an die Öffentlichkeit, um den oder die neuesten Nobelpreisträger in der Kategorie Physik zu benennen. Der Physiknobelpreis, der 1901 zum ersten Mal vergeben wurde, ging bisher an insgesamt 111 Wissenschafter. Nur zwei Frauen wurden damit bedacht: Marie Skłodowska Curie im Jahr 1903 für die Entdeckung der Radioaktivität und Maria Goeppert-Mayer 1963 für ihre Beiträge zur Kernphysik.

nobel prize Livestream zur Bekanntgabe des Physiknobelpreises ab 11.45 Uhr.

Im Vorjahr erhielten die US-Amerikaner Rainer Weiss, Kip Thorne und Barry Barish die Auszeichnung für den erstmaligen Nachweis der Gravitationswellen. Die erste direkte Messung gelang am 14. September 2015 an den Ligo-Detektoren in Livingston, Louisiana, und Hanford, Washington. "Es war ein Ereignis, das die Welt erschüttert hat", sagte Göran Hansson, der Vorsitzende des Nobelkomitees bei der Begründung der Nobel-Entscheidung 2017.

Die Wissenschaftspreise 2018

Die diesjährige Nobelpreiswoche startete am gestrigen Montag traditionell mit der Kategorie Physiologie oder Medizin: Der Preis ging an die Krebsforscher James P. Allison von der University of Texas und Tasuku Honjo von der Universität Kyoto für ihre Beiträge zur Krebsbehandlung durch Immuntherapie. Am Mittwoch, dem 3. Oktober, folgt die Bekanntgabe des oder der Laureaten in der Kategorie Chemie.

Der Nobelpreis ist mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert, gibt es mehrere Preisträger, wird das Geld geteilt. Übergeben werden die Nobelpreise alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. (dare, 1.10.2018)