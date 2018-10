"Assassin's Creed Odyssey": Erste Tester höchst begeistert – Vergleiche mit "Witcher 3"

Game erscheint am 5. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC

Ein Jahr nach Release von Assassin's Creed Origins hat Ubisoft offenbar erneut einen Hit gelandet. Assassin's Creed Odyssey begeistert erste Tester – zum Teil konnte das Game sogar Höchstwertungen erzielen. Auf Metacritic sind etliche Rezensionen gesammelt, dort hält das Spiel aktuell bei 85 von 100 Punkten. Der Vorjahrestitel konnte nur 81 Punkte erzielen.

playstation Assassin's Creed Odyssey im Launch-Trailer.

Lange Ladezeiten und intensives Grinding

Der größte Kritikpunkt an dem Game sind aktuell die langen Ladezeiten und das ausgeprägte "Grinding", also viele repetitive Aufgaben, die nötig sind, um voranzukommen. Gelobt werden vielerorts die riesige und lebendige Spielewelt und die vermehrte Implementierung von Rollenspiel-Elementen. Auch das verbesserte Kampfsystem wird gelobt.

Vergleiche mit "The Witcher 3"

Das generelle Fazit vieler Tester lautet, dass Ubisoft bei Assassin's Creed Odyssey zwar nicht alles richtig gemacht hat, dafür aber weiter auf dem erfolgreichen Fundament von Origins aufbaut. Hierbei hat der Hersteller angefangen, mit der eigenen Tradition zu brechen und vom Assassinen-Spiel wegzugehen und mehr in Richtung Open-World-RPG zu investieren. Dies ist Ubisoft auch gelungen, wie viele Tester feststellen. Manche ziehen auch Vergleiche mit "The Witcher 3".

Wann der STANDARD-Test erscheint

DER STANDARD testet Assassin's Creed Odyssey bereits – in den kommenden Tag erscheint dieser. Bei der E3 konnte bereits ein Bild von dem Game gemacht werden, auch hier gefiel das Spiel bereits. Assassin's Creed Odyssey erscheint am 5. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC. (red, 02.10.2018)