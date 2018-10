HP bringt den ersten Leder-Laptop

Neues Gerät in der Premium-Sparte – Variante mit 4K-Auflösung erscheint gegen Ende des Jahres

Bescheiden ist HP mit seiner aktuellen Ankündigung nicht: Der neue Convertible Spectre Folio soll nämlich den PC gänzlich neu erfinden, so das Unternehmen. Zumindest was das Gehäuse betrifft, ist das Gerät einzigartig. Dieses besteht nämlich gänzlich aus echtem Kuhleder. Gleichzeitig hält es die Tastatur und den Bildschirm zusammen, letzterer kann nämlich so nach vorne geschoben werden, dass der Spectre Folio als Tablet fungiert.

Lange Akkulaufzeit

Dazu verspricht HP eine Akkulaufzeit 18 bis 21 Stunden. Zur Auswahl steht auch eine Variante des Geräts mit LTE-Modem für mobiles Internet. Der Prozessor des Geräts wird nicht genauer spezifiziert, es handle sich um einen "Intel Core Prozessor der achten Generation", zur Auswahl wird es laut "The Verge" Modelle mit Core i5- und Core i7-Prozessoren geben, wobei nur die i7-Modelle auch eine Variante mit LTE-Modem anbieten. Dazu gibt es eine SSD, die 256 GB Speicher umfasst und 8 GB Arbeitsspeicher.

Full HD – UHD folgt

Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet, die Lautsprecher sollen vom Audioexperten Bang & Olufsen stammen. Für den Tablet-Modus gibt es zusätzlich die Möglichkeit, einen Stift mit 4.000 verschiedenen Druckstufen zu nutzen. Er ist im Lieferumfang enthalten. Der Bildschirm ist 13,3 Zoll groß und löst in Full HD (1920 x 1080 Pixel) auf, wobei eine weitere Version des Geräts mit 4K-Auflösung kurz vor Weihnachten erscheinen soll. Da soll auch eine Variante mit weinrotem Ledermantel erscheinen.

Preise in Europa sind noch nicht bekannt, in den USA soll die günstigste Variante mit i5-Prozessor 1.299 US-Dollar kosten, mit i7-Prozessor 1.399 Dollar. Das Modell mit LTE und i7-Prozessor soll 1.499 Dollar kosten. (red, 2.10.2018)