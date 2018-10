Italiens Vizepremier Di Maio: "Wollen weder Euro- noch EU-Austritt"

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung betont aber: "Die Regierung ist geschlossen und wird keinen Schritt zurückmachen"

Rom – Italiens stellvertretender Regierungschef Luigi Di Maio versucht die Bedenken der EU wegen der italienischen Budgetpläne zu zerstreuen. "Wir wollen weder aus der Eurozone noch aus der EU austreten, doch die Regierung ist geschlossen und wird keinen Schritt zurückmachen", sagte Di Maio in einem Radiointerview am Dienstag.

Das Dokument für die Finanzplanung, das Italiens Defizitziele enthält, soll ab Mittwoch vom italienischen Parlament geprüft werden. "Unser Ziel ist nicht, Italiens Haushaltsstabilität zu sprengen", versicherte Di Maio.

Stützung für die Ärmeren

Parallel dazu wolle er jedoch das Wirtschaftswachstum und Stützungsmaßnahmen für die Ärmeren garantieren. Das Ziel eines Wirtschaftswachstums von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) sei für Italien erreichbar, meinte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung.

Wirtschaftsminister Giovanni Tria nimmt am Dienstag nicht an den Beratungen der Eurofinanzminister in Luxemburg teil, um sich stattdessen dem Entwurf des Haushaltsgesetzes zu widmen. Zugleich bemüht er sich, Brüssels Sorgen über Italiens Budgetpläne zu zerstreuen. Er werde der EU-Kommission den Haushaltsentwurf im Detail vorstellen und sie beruhigen. Mit mehr Wachstum werde Italien seinen Schuldenberg ab 2019 drücken, versicherte Tria.

Regeln bleiben Regeln

Die Haushaltspläne der Regierung von Giuseppe Conte waren am Montag beim Treffen der Eurofinanzminister auf Kritik gestoßen. Frankreich und Österreich forderten Italien auf, sich an die europäischen Defizitregeln zu halten. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire verlangte von der Regierung in Rom, die europäischen Budgetmaßgaben einzuhalten. "Es gibt Regeln. Die sind für alle Staaten gleich", sagte er. (APA, red, 2.10.2018)