Microsoft-Gründer Paul Allen wieder wegen Krebs in Behandlung

Gibt sich kämpferisch – Er wolle den Krebs "aggressiv bekämpfen"

Microsoft Mitbegründer Paul Allen hat am Montag mitgeteilt, dass er zum zweiten Mal wegen einem Non-Hodgkin-Lymphon in Behandlung sei. Die gleiche Krebsform hatte er 2009 besiegt. Er habe kürzlich erfahren, dass der Krebs zurückgekehrt sei und habe vor, "ihn aggressiv zu bekämpfen".

Optimismus

Seine Ärzte, wie auch er selber, seien optimistisch, dass die Therapien gute Ergebnisse zeigen werden, heißt es in der Mitteilung von Allen. Er wolle sich weiter über sein 1986 gegründetes Unternehmen Vulcan Inc um sein Investitionsportfolio kümmern, das neben wohltätigen Aktivitäten auch Anteile an der Portland Trail Blazers Basketball Mannschaft, dem Seattle Seahawks Football Team und dem Seattle Sounders FC Fußballklub umfasst. Aber er sei zuversichtlich, dass das Management auch während seiner Behandlung das Tagesgeschäft weiterführen werde. (APA, 2.10.2018)