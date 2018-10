Gedenkgottesdienst für Haider im Klagenfurter Dom

Strache kommt am 10. Oktober ins Bärental, tags darauf Gedenken der Landesregierung

Klagenfurt/Feistritz/Rosental – Mit einem Gottesdienst gedenken die Kärntner Freiheitlichen am 11. Oktober des zehnten Todestags von Jörg Haider – aber auch das offizielle Kärnten gedenkt des ehemaligen Regierungschefs.

Am 11. Oktober werden Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), die Landesregierung, Landtagspräsidenten und Klubobleute an Haiders Grab im Bärental einen Kranz niederlegen. Um 18.15 Uhr lädt dann die FPÖ Kärnten in den Klagenfurter Dom, die Messe wird laut Parteichef Gernot Darmann Dompfarrer Peter Allmaier zelebrieren.

"Jörg-Haider-Medaille" für Strache

Bereits tags zuvor kommt FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nach Kärnten – er bekommt die Jörg-Haider-Medaille von Witwe Claudia Haider überreicht.

Der "kleine Festakt" am 10. Oktober soll vor geladenen Gästen auf dem Familienanwesen im Bärental stattfinden. Die "Jörg-Haider-Medaille für Verdienste um die politische Erneuerung" wurde 2010 vom späteren BZÖ-Obmann Gerald Grosz gestiftet und steht unter der besonderen Patronanz von Claudia Haider als Präsidentin der "Jörg-Haider-Gesellschaft", die ihm auch die Medaille überreichen soll. (APA, red, 2.10.2018)