Macron lehnte Rücktrittsgesuch von Innenminister Collomb ab

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte weiterhin volles Vertrauen in seinen Innenminister zu haben

Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das Rücktrittsgesuch von Innenminister Gerard Collomb, einem seiner engsten Vertrauten, abgelehnt, bestätigte der Präsidentenpalast in einer Aussendung. Collomb hatte vor zwei Wochen angekündigt, die Regierung verlassen zu wollen, um sich 2020 einer Wahl zum Bürgermeister von Lyon zu stellen.

Collomb wollte nach der Wahl zum EU-Parlament im Mai 2019 sein Amt niederlegen. Angesichts der Angriffe auf den Minister seit seiner Ankündigung zum Bürgermeisteramt in Lyon zu kandidieren, habe Präsident Macron sein Vertrauen in Collomb bekräftigt und ihn gebeten, sich weiter ganz seiner Aufgabe als Innenminister zu widmen, heißt es in der Mitteilung. (APA, 1.10.2018)