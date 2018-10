Eintragungswoche für Volksbegehren startet mit regem Andrang

Die Initiatoren von "Don't smoke" nannten 900.000 Unterschriften als Ziel. Die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens wollen mindestens so viele Unterschriften wie beim ersten Begehren 1997. Damals unterschrieben 644.665. Das Volksbegehren gegen ORF-Gebühren, initiiert vom Chef der Christlichen Partei (CPÖ), Rudolf Gehringer, will zumindest die Hürde zur Behandlung im Nationalrat nehmen. Dafür sind 100.000 Unterstützer notwendig. (APA, 1.10.2018)

In den weiteren Bundesländern war die Teilnahme überschaubar bis stark. "Es ist nicht viel los. Wir waren auf einen größeren Ansturm vorbereitet", sagte der Bregenzer Meldeamtsleiter. Im Grazer Magistrat wurde hingegen ein ordentlicher Andrang verzeichnet, am Vormittag gab es Warteschlangen.

Auch von der Stadt Wien gab es keine Informationen, wie groß der Andrang ist. Bei einem Lokalaugenschein vor dem Bezirksamt für Wieden und Margareten fanden sich vor allem Unterstützer des "Don't smoke"-Begehrens ein. "Ich habe selber geraucht, und trotzdem bin ich meistens im Nichtraucherbereich gesessen", sagte eine Frau. Sie sei für ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit, nicht nur in der Gastronomie. "Weil es gesundheitsschädlich ist. Ich bin selbst ein Raucher, aber ich bin froh, wenn es verboten wird", begründete ein anderer Unterstützer seine Unterschrift.

Um einen Antrag auf ein Volksbegehren stellen zu können, sind vorab Unterstützungserklärungen nötig. Gefordert sind Unterschriften von einem Promille der Bevölkerung, das sind derzeit 8.401 Personen. Ab 100.000 Unterstützungserklärungen ist eine parlamentarische Behandlung des Anliegens verpflichtend.

Eine hohe Unterschriftenzahl darüber hinaus ist lediglich ein Zeichen für eine breite Unterstützung der Forderungen eines Volksbegehrens. Jene, die bereits eine Unterstützungserklärung abgegeben haben, müssen bei der eigentlichen Eintragswoche des Volksbegehrens nicht mehr unterschreiben, ihre Unterschriften werden hinzugerechnet.

Zwischen 1. und 8. Oktober können die Volksbegehren "Don't smoke", "Frauenvolksbegehren" und "ORF ohne Zwangsgebühren" unterschrieben werden. Unterschrieben werden kann in jedem Gemeindeamt in Österreich oder elektronisch per Bürgerkarte, unterschreiben dürfen in Österreich Wahlberechtigte. (red)

