"Red Dead Redemption 2": Die wichtigsten Infos in 2,5 Minuten

Es wird der wohl größte Videospiel-Blockbuster des Jahres werden. Was Sie erwartet, sehen Sie in dieser Vorschau

der standard

Am 26. Oktober 2018 erscheint Rockstars Westernepos Red Dead Redemption 2 (ab 18 Jahren) für PS4 und Xbox One. Seit der Ankündigung fiebern Fans dem Action-Game entgegen. Im Video zeigen wir euch in aller Kürze, was euch erwartet. (zw, 04.10.2018)