KTHE entwickelt für Bieder & Maier einen neuen Kaffee-Spot

"Coffee connects" lautet Motto des Films zum International Coffee Day

Wien – Die Agentur Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) konzipierte für die neue Wiener Kaffeemarke Bieder & Maier eine neue Onlinekampagne. "Coffee connects" lautet das Motto des Films zum International Coffee Day, der in Zusammenarbeit mit diego5 Studios entstand.

Credits:

Auftraggeber: Bieder & Maier | Agentur: Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) | Konzept: Rudi Kobza | Text: Rudi Kobza, Ralph Seda, Kristina Csar | Art Direction: Ralph Seda | Filmproduktion: diego5 studios | Animation/Schnitt: Martina Kathan. (red, 1.10.2018)