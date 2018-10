Besser als damals: Retro-Highlights, nicht nur für Nostalgiker

Aktuelle Retrospiele bedienen mehr als nur Sentimentalität: Zehn Spiele, die auch Spätergeborene begeistern werden

Die nostalgische Pixelromantik, die alte Spiele bei erwachsen gewordenen Spielerinnen und Spielern auslösen, hat zweifelsohne mehr mit dem verklärten Blick auf die Vergangenheit zu tun als mit der tatsächlichen Qualität einer mythischen goldenen Ära des Spielens. Es war vermutlich eher nicht so, dass damals, zur großen Zeit von 8-bit-, 16-bit- oder sonstiger "Spieleklassiker", die Spiele wirklich so gut oder gar viel besser waren als heute – nur waren die, die sehnsüchtig ebendas behaupten, damals eben noch jung, leichter begeisterungsfähig und vor allem mit so viel Tagesfreizeit ausgestattet, dass heute schwer ins Gewicht fallende Designentscheidungen nicht weiter negativ auffielen..

Nostalgie ist ein gutes Geschäft. Während nun der eine Teil der Retrofreunde die diversen "Classic"-Konsolen nachkauft oder sich per Emulator an die Originale der Frühzeit setzt, erfreut sich der andere an Spielen, die zwar so aussehen wie die großen Vorbilder aus den 90er- oder Nullerjahren, aber neu entwickelt wurden. Manchmal sogar von den alten Entwicklerhelden: Der Mega Man-Erfinder Keiji Inafune hat per Kickstarterfunding mit Mighty No 9 ebenso eine Neuauflage seiner Ideen präsentiert wie mit Yooka Laylee ehemalige Banjo Kazooie-Entwickler.

Retro, you’re brandnew

Abgesehen von der Wiederkehr alter Helden gibt es aber jede Menge "brandneuer" Retrospiele, wie sie damals, zur Zeit ihrer geistigen Vorbilder, niemals hätten existieren können: Zu groß, zu schön und zu komplex sind diese Hommagen – und ihre Qualität lässt einen fast vergessen, dass die Originalspiele damals unter Umständen weitaus weniger beeindruckend waren, als es ihre Epigonen heute sind. Hier sind zehn aktuelle Retrospiele, die besser sind, als ihre Vorbilder es je waren – nicht nur für Nostalgiker absolut empfehlenswert.