TV-Quoten: 27,4 Prozent für ORF-Hauptsender, Rekord für Puls 4 bei den Jungen

ORF 1 hatte in der Zielgruppe ab 12 Jahren 8,4 Prozent, ORF 2 kam auf 18,9 Prozent. Privatsender Puls 4 knackte bei den 12–49-Jährigen die Fünfprozentmarke

Wien – Die ORF-Hauptsender haben im September gemeinsam 27,4 Prozent Marktanteil erzielt: ORF 1 hatte 8,4 Prozent, im Vergleich zu 8,7 Prozent im September 2017, ORF 2 kam auf 18,9 Prozent (20,4 Prozent), jeweils in der Zielgruppe ab zwölf Jahren. Im Vergleich zu 2017 vermisst man den Nationalrats-Wahlkampf und Fußball-Partien. Die gesamten ORF-Programme kamen auf einen Marktanteil von 30,6 Prozent.

ATV erzielte im September 3,7 Prozent (drei Prozent), Puls 4 3,6 Prozent (3,5 Prozent), wobei sich der Sender über erstmals fünf Prozent in der Hauptzielgruppe 12-49 freute. ATV konnte hier 4,5 Prozent verbuchen, was laut der Senderkette in dieser Zielgruppe das erfolgreichste Quartal seit der Übernahme des Sendrs durch ProSiebenSat1Puls 4 bedeutet.

Servus TV lag stabil bei 2,4 Prozent, bei den Jungen bei 2,1 Prozent, was dort ebenfalls als stärkster Marktanteil in dieser Gruppe begrüßt wurde. (APA, red, 1.10.2018)