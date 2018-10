Google Maps zeigt Position von Öffis in Echtzeit an

Zum Start In achtzig Regionen weltweit – Auch Infos darüber, wie voll Verkehrsmittel sind

Mit einem aktuellen Update richtet sich Google vor allem an die Bedürfnisse von Öffi-Nutzern. Google Maps zeigt künftig an, wo sich ein Bus oder eine Bahn gerade befindet. Doch damit nicht genug, werden die User auch darüber informiert, wie voll das jeweilige Fahrzeug gerade ist.



Commute

All das wird in einem neuen Tab namens "Commute" versammelt, der ab sofort sämtliche Reiseplanungen übernimmt. Von hier kann man also auch rasch sehen, wie viel Zeit angesichts der aktuellen Verkehrslage der Weg in die Arbeit oder nach Hause benötigen würde – und zwar egal mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist. Auch Informationen über Verzögerungen und die Gründe dafür werden an dieser Stelle angezeigt.

Ebenfalls neu: Es lassen sich nun Routen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln planen, also etwa wenn man vom Auto in den Zug umsteigen will. Und wer Google Navigation oft verwendet, darf sich darauf freuen, dass künftig direkt in der App Musik von Spotify, Apple Music oder Google Play Music gesteuert werden kann. Damit will man die Ablenkungen beim Fahren reduzieren, in dem der Wechsel auf eine andere App oder den Benachrichtigungsbereich entfällt.

grafik: google Musik steuern direkt in Google Navigation.

Regionale Verfügbarkeit

So beeindruckend die Live-Updates der Öffis auch sein mögen, sie hängen natürlich vom Support der jeweiligen Verkehrsbetriebe ab, die die notwendigen Daten liefern müssen. Google spricht zum Start von 80 Regionen, in denen das Ganze klappt. Österreichische Städte sind hier nicht mit dabei. Die Details darüber, wie voll ein Bus oder eine Bahn sind, sind sogar noch exklusiver: Vorerst funktioniert das Ganze nur im australischen Sydney, Google will die Verfügbarkeit aber bald weiter ausdehnen.

All diese neuen Funktionen sollen in den kommenden Tagen an sämtliche Google-Maps-User unter Android und iOS ausgeliefert werden. (apo, 1.10.2018)