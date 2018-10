Österreichs Youtube-Stars zogen in WG

Für die Youtube-Sendung "Top 5 – Die Influencer WG"

Fünf Youtuber auf einem Fleck: Für das Projekt "Top 5 – Die Influencer WG" sind junge Internet-Personalities in eine WG in Wien gezogen. Ab Montagabend sollen sie ihren Fans Einblick in ihr Leben geben – natürlich auf Youtube.

Einblick

Eingezogen sind Celina Blogsta, Daniel Fila, Marie Curie, Dzeni, Valentina Vale und Lisa, die allesamt bereits erfolgreiche Youtuber sind. Die WG soll nun "erstmals Einblick in das Leben der Webstars in Österreich" geben, hieß es in einer Aussendung. "Wir kennen uns alle aus der Branche, aber zusammenleben und gemeinsam an unserem Erfolg zu arbeiten, ist eine neue Herausforderung", sagte Blogsta, die während ihrer Zeit in der WG auch den Führerschein machen will.

top 5 - die influencer wg

Die Influencer wollen zeigen, dass es "ein harter Job ist, ein Webstar zu werden beziehungsweise zu sein". Neben den kreativen Herausforderungen im Bereich Content Creation gelte es auch, gesund, fit und schön zu sein. (APA, 1.10. 2018)