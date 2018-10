Comedian Chris Tall zeigt verhaltene Reue nach Sexismusvorwurf

Das Spiel "Schwanger oder dick?" ging am Samstag in "Darf er das?" mit Chris Tall nicht auf Sendung. RTL zog die Szene zurück, der Comedian wollte Vorurteile aufzeigen

Schon im Vorfeld der Ausstrahlung sorgte die RTL-Show "Darf er das?" mit dem Comedian Chris Tall für Aufregung. Bei einem mittels Teaser angekündigten Spiel in der Sendung rätseln drei Männer, ob eine vor ihnen stehende Frau schwanger oder dick sei. Nach einem Shitstorm im Web zog RTL die Szene aus dem Verkehr.

Die Show ging gekürzt am Samstag auf Sendung, zusammen mit einer Stellungnahme des Senders: "In der Show geht es um den Unsinn von Vorurteilen im Alltag, auf die Chris Tall hinweisen will. Er ist Comedian und spielt damit. Da es nun im Vorfeld schon zu Missverständnissen kommt, werden wir entsprechende Elemente aus der Sendung nehmen. Danke für den Hinweis."

Am Sonntag meldete sich der Comedian schließlich auf Instagram selbst zu Wort. Er sieht die Szene aus dem Zusammenhang gerissen. Er mache sich "zu keiner Sekunde" über die Frau auf dem Foto lustig.

Tall zeigt sich "immer noch schockiert, wie schnell sich Menschen eine Meinung bilden und etwas vor(ver)urteilen, BEVOR die Sendung lief und der Kontext verstanden werden konnte".

Ihm selbst sei es darum gegangen, Vorurteile bloßzustellen. "Außerdem wollten wir unsere Klischees überprüfen und schauen, ob man Menschen oberflächlich nur durch Äußerlichkeiten bewerten/einschätzen kann. Das wenig überraschende Ergebnis in der Show: nein, kann man nicht." Dass das Foto, aus dem Zusammenhang gerissen, bereits im Vorfeld der Ausstrahlung ins Netz gelangt sei, sei einem vorschnellen Trailer von RTL zu verdanken. "Zu keiner Zeit hatten oder haben wir vor, Menschen bloßzustellen oder zu diskriminieren!"

Falls er jemanden verletzt haben sollte, bittet der Comedian "um Entschuldigung". Zahlreiche Rückmeldungen würden ihm aber zeigen, dass "die meisten Menschen, die die Show gesehen oder gar daran teilgenommen haben, damit sehr gut umgehen, dass sie Spaß hatten und sie die Aufmerksamkeit auf Themen wie 'Vorurteile' oder 'Ausgrenzung' auf diese Art begrüßen". (red, 1.10.2018)