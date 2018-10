Pro und Kontra: Berufsbegleitend studieren

Pro: Nicht planlos ins Arbeitsleben

von Selina Thaler

Ein Unistudium ist – abgesehen von Architektur, Medizin oder Jus – keine Berufsausbildung. Sondern eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Fach, mit ein paar wenigen Praxiskursen, wenn man Glück hat. Doch keine Arbeitserfahrung heißt später: kein Job. Man muss sich also selbst kümmern, ergo berufsbegleitend studieren.

Während der Oberstufe fing ich an, auf Honorarbasis Artikel zu schreiben, während des Studiums machte ich damit weiter. Ich war flexibel, konnte mir meine Arbeitszeiten einteilen – was nicht immer von Vorteil ist, wenn man bis Mitternacht an einem Text sitzt und am nächsten Tag um acht Uhr im Hörsaal sein muss – und machte parallel eine Journalistenausbildung.

Ja, das war viel und anstrengend. Aber ich würde diesen Weg nochmals gehen – trotz der Abstriche, die ich machen musste. Phasenweise steckte ich mein Privatleben zurück, anders als viele Kommilitonen hatte ich selten drei Monate Sommerferien, sondern war meist vor dem Bildschirm statt im Freibad. Und häufig nahm ich Urlaub, um meine Abschlussarbeiten zu schreiben.

Berufsbegleitend zu studieren heißt, sein Leben gut zu planen, um Studium, Beruf, Freunde, Familie und Entspannung wie fixe wöchentliche Yogastunden zu vereinbaren. Solange man jung ist, hält man die Mehrfachbelastung eher aus – und hier bringt sie einem für später auch am meisten. Denn: Wer neben dem Studium arbeitet (oder umgekehrt), lernt unheimlich viel, kann das Wissen direkt anwenden, erkennt, ob einem der Job liegt oder nicht, knüpft Kontakte und steigt nicht völlig planlos in die Arbeitswelt ein. Und wenn alles gut läuft, hat man mit dem Masterabschluss einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Hand.