Anfechtung der Innsbruck-Wahl vor VfGH gescheitert

Verfassungsgerichtshof lehnt Antrag der Bürgerinitiativen Innsbruck ab

Innsbruck/Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Anfechtung der Innsbrucker Gemeinderatswahl abgewiesen. Eingebracht hatten den Antrag die Bürgerinitiativen Innsbruck (BI), die die Wahl im April dieses Jahres durch fehlerhafte Anschläge über einen angeblichen BI-Kandidaten auf den in den Wahlzellen ausgehängten Wahlvorschlägen beeinflusst sahen.

Das Gericht erklärte, die falschen Anschläge hätten lediglich die gleichzeitig stattfindende Wahl des Bürgermeisters betroffen, nicht aber die Gemeinderatswahl.

Bei der Wahl des Gemeinderates und der Wahl des Bürgermeisters in Innsbruck habe es sich um zwei eigenständige Wahlen gehandelt, auch wenn diese gemeinsam abzuhalten seien, hieß es. Der von den Bürgerinitiativen aufgezeigte Fehler beziehe sich aber nur auf die Wahl des Bürgermeisters, so der VfGH: "Das Vorbringen der Anfechtungswerberin, die Wahl des Gemeinderates sei wegen Rechtswidrigkeit der Ausfertigungen der Kundmachung in den Wahlzellen rechtswidrig, geht daher ins Leere."

BI: Wähler abgeschreckt

Die Bürgerinitiative hatte argumentiert, dass der Eindruck entstanden sei, sie hätten trotz eines gegenteiligen Versprechens einen Bürgermeisterkandidaten nominiert. Potenzielle Wähler hätten sich deshalb "in letzter Sekunde" für eine andere Liste entschieden. Die Richter schlossen sich dem nicht an und wiesen den Antrag ab.

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erklärte, er akzeptiere die Entscheidung. Eine Aufhebung und Neuaustragung hätten einiges an Aufwand bedeutet, und die Freude darüber hätte sich in der Innsbrucker Bevölkerung in Grenzen gehalten, meint ÖVP-Vizebürgermeister Franz Gruber.

Innsbruck wählte am 22. April seinen Gemeinderat und in einer Bürgermeisterdirektwahl das Stadtoberhaupt neu. Weil im ersten Durchgang bei der Bürgermeisterwahl keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erzielte, duellierten sich Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (FI) und Herausforderer Willi am 6. Mai in einer Stichwahl, die der Grünen-Kandidat gewann. Willi ist seither erster grüner Bürgermeister einer Landeshauptstadt. (red, APA, 1.10.2018)