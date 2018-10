Mutmaßliche Rechtsterroristen in Chemnitz festgenommen

Unter dem Decknamen Revolution Chemnitz seien Angriffe und Anschläge auf Ausländer geplant gewesen

Chemitz – Der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank hat laut dem deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel" gegen Rechtsextreme aus dem Raum Chemnitz Ermittlungen wegen der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung eingeleitet. Der Verdacht richtet sich demnach gegen sieben Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Sechs von ihnen wurden am Montag festgenommen, ein weiterer saß bereits in Haft.

"Revolution Chemnitz"

Die Männer sollen unter dem Namen Revolution Chemnitz eine Terrorvereinigung gebildet haben. Angriffe und Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende sollen geplant gewesen sein. Die Gruppierung soll bereits mit der Beschaffung von Schusswaffen befasst gewesen sein.

Die aus Hooligans, Skinheads und Neonazis bestehende Vereinigung soll rund um den 11. September gegründet worden sein. Fünf Männer der Gruppierung sollen an Übergriffen Rechtsextremer auf Ausländer auf der Chemnitzer Schlossteichinsel am 14. September beteiligt gewesen sein. Dort griffen die mit Glasflaschen, Quarzsandhandschuhen und einem Elektroschocker Bewaffneten "ausländische Mitbürger an", meldet die "Chemnitzer Freie Presse".

Die Ermittler vermuten, dass die Aktion eine Art Probelauf für eine größer angelegte Aktion am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gewesen sein könnte. (red, 1.10.2018)