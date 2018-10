Nobelpreis für Medizin 2018 geht an die Krebsforscher James Allison und Tasuku Honjo

US-Amerikaner und Japaner werden für ihre Beiträge zur Krebstherapie durch Hemmung von negativen Immunreaktionen geehrt

foto: : ap/the university of texas/ university kyoto Die frischgebackenen Nobelpreisträger 2018: James Allison (links) und Tasuku Honjo.

Die Nobelversammlung des Karolinska Instituts in Stockholm gab bekannt, dass der diesjährige Nobelpreis in der Kategorie "Physiologie oder Medizin" an zwei Krebsforscher geht: James P. Allison (70) von der University of Texas und Tasuku Honjo (76) von der Universität Kyoto. Sie werden für ihre Beiträge zur Krebstherapie durch Hemmung von negativen Immunreaktionen geehrt.

nobel prize Livestream der Nobelpreisverkündung.

"Wir haben jetzt ein ganz neues Tool für die Krebstherapie, das anregend für das Feld wirkt", begründet Anna Wodell vom Nobel-Komitee für Medizin des Karolinska-Instituts die Entscheidung.

Wirksamer Kampf gegen Krebs

Der US-Amerikaner Allison forscht seit vielen Jahren zu den T-Zell-Rezeptoren. Er entdeckte, dass T-Zellen neben der Bindung an ein Antigen ein zweites Signal brauchen, um eine Immunantwort zu starten. 1995 entdeckten Allison und Mitarbeiter das CTLA-4, ein Protein, das die Abschwächung des Immunsystems durch regulatorische T-Zellen vermittelt. Durch Aktivierung der CTLA-4 lassen sich Autoimmunerkrankungen abschwächen, durch Blockade von CTLA-4 gelingt es dem Immunsystem, Krebszellen besser zu erkennen.

Damit hatte er den Grundstein für die Immuntherapie gelegt. Im Gegensatz zu Medikamenten, die die Tumorzellen direkt angreifen, wird in dieser Therapievariante das Immunsystem scharfgemacht. Dies war ein Paradigmenwechsel in der Onkologie.

Bereits zuvor hatte Tasuku Honjo ein anderes Protein entdeckt, das in Immunzellen als "Bremse" funktioniert: PD-1. Auch dieses Protein erwies sich im Kampf gegen Krebs als wirksam.

Bei bestimmten Krebsarten könne die Immuntherapie auch die Chemotherapie ablösen, sagte Allison bei einem Vortrag 2017. In anderen Fällen, etwa bei Hirntumoren und Bauchspeicheldrüsenkrebs, sei eine Kombination verschiedener Therapien sinnvoll. "Früher gab es drei Säulen in der Krebstherapie: Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie", sagte Allison. "Heute haben wir eine vierte Säule – die Immuntherapie.

Weiterer Zeitplan

Die Auszeichnung ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 870.000 Euro) dotiert. Im Vorjahr ging der Medizinnobelpreis an die US-Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young – sie wurden für ihre Arbeit auf dem Gebiet der circadianen Rhythmik ausgezeichnet.

Am Dienstag, den 2. Oktober, folgt die Bekanntgabe des oder der Preisträger in der Kategorie Physik, am Mittwoch in Chemie. Übergeben werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. (red, 1.10.2018)