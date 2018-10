Arbeitslosigkeit sank im September um acht Prozent, 344.921 ohne Job

Vor allem bei Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen ging die Arbeitslosigkeit zurück. 80.000 Stellen sind in Österreich offen

Wien – Die Zahl der Beschäftigten wuchs auch im September weiter an. Im Vergleich mit dem Vorjahr befanden sich 90.000 Menschen mehr in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis, wie aus den aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 2,4 Prozent beziehungsweise insgesamt 3.795.000 Menschen. Noch nie hatte in Österreich so viele Menschen einen Job.

Arbeitslosigkeit ging zurück

Insgesamt waren Ende September 344.921 Personen als arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungen des AMS. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 30.014 beziehungsweise acht Prozent. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung ging um 0,7 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent zurück.

Vor allem bei Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Regional betrachtet ging die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zurück. Am besten schnitten Tirol und die Steiermark ab.

Langzeitarbeitslose -16,4 Prozent

-16,4 Prozent Jugendliche -11,7 Prozent

-11,7 Prozent Ältere -4,2 Prozent





-4,2 Prozent Männer -9,3 Prozent

-9,3 Prozent Frauen -5,6 Prozent





-5,6 Prozent Inländer -10 Prozent

-10 Prozent Ausländer -3,6 Prozent

Nach wie vor sind bei heimischen Betrieben rund 80.000 Stellen offen.

Begeisterung über Entwicklung

"Wir freuen uns weiterhin über die rückläufigen Arbeitslosenzahlen. Das zeigt, dass die Konjunktur weiterhin stetig wächst und wir mit Maßnahmen wie etwa dem Jobgipfel oder dem AMS-Budget für 2019 auf dem richtigen Weg sind", sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).

Auch AMS-Chef Johannes Kopf gibt sich begeistert über die Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Johannes Kopf hofft, dass es so weitergeht.

(red, 1.10.2018)