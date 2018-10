Rekordbeschäftigung, aber mehr Arbeitslose als im Krisenjahr 2009

Vor allem bei Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen ging die Arbeitslosigkeit zurück. 80.000 Stellen sind in Österreich offen

Wien – Die Zahl der Beschäftigten wuchs auch im September weiter an. Im Vergleich mit dem Vorjahr befanden sich 90.000 Menschen mehr in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis, wie aus den aktuellen Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 2,4 Prozent beziehungsweise insgesamt 3.795.000 Menschen. Noch nie hatte in Österreich so viele Menschen einen Job.

Dennoch warnt Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit in der Wirtschaftskammer Österreich, vor zu großer Euphorie: Immer noch gäbe es in Österreich mehr Arbeitslose als im Krisenjahr 2009. "Österreich liegt im EU-weiten Ranking ex aequo mit Bulgarien auf dem 9. Platz und damit bloß im Mittelfeld."

Strukturelle Arbeitslosigkeit

Das Problem sei die strukturelle Arbeitslosigkeit am österreichischen Arbeitsmarkt. Diese verlange nach tiefgreifenden Bildungsreformen, nach einer Lohnnebenkostensenkung, effizienteren Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung verbunden mit einer Forcierung der erfolgreichen Eingliederungsbeihilfe.

Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB fordert, die Regierung möge ihr Bekenntnis zur Fachkräfteausbildung mit Geld unterfüttern: "Die Regierung hat beim Jobgipfel viel von Qualifizierung und Fachkräfteausbildung geredet, aber sie legt das Geld dafür nicht auf den Tisch. Aktive Arbeitsmarktpolitik ist aber nicht gratis zu machen." Achitz findet es gehe in die gegenteilige Richtung:"Von der Regierung sind leider Signale zu vernehmen, die genau in die umgekehrte Richtung gehen: Erstens zusätzliche Billigarbeitskräfte ins Land holen, zweitens die Zumutbarkeitsbestimmungen so weit herunterzuschrauben, dass auch die Jobs mit den miserabelsten Arbeitsbedingungen zu schlechten Löhnen angenommen werden müssen, und drittens mehr oder weniger subtil mit Schritten zu drohen, die sehr an das deutsche Hartz-IV-System erinnern."

Arbeitslosigkeit ging zurück

Insgesamt waren Ende September 344.921 Personen als arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungen des AMS. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 30.014 beziehungsweise acht Prozent. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung ging um 0,7 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent zurück.

Vor allem bei Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Regional betrachtet ging die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern zurück. Am besten schnitten Tirol und die Steiermark ab.

Langzeitarbeitslose -16,4 Prozent

Jugendliche -11,7 Prozent

Ältere -4,2 Prozent





Männer -9,3 Prozent

Frauen -5,6 Prozent





Inländer -10 Prozent

Ausländer -3,6 Prozent

Nach wie vor sind bei heimischen Betrieben rund 80.000 Stellen offen.

Begeisterung über Entwicklung

"Wir freuen uns weiterhin über die rückläufigen Arbeitslosenzahlen. Das zeigt, dass die Konjunktur weiterhin stetig wächst und wir mit Maßnahmen wie etwa dem Jobgipfel oder dem AMS-Budget für 2019 auf dem richtigen Weg sind", sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).

Auch AMS-Chef Johannes Kopf gibt sich begeistert über die Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Johannes Kopf hofft, dass es so weitergeht.

