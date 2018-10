Für Ryanair sind die fetten Jahre vorbei: Anleger springen ab

Jahrelang gab es für Aktionäre des irischen Billigfliegers nur gute Nachrichten. Jetzt muss die Airline Federn lassen, die Gewinnprognose wurde gekappt

Irland – Billig, billiger am billigsten, das war über Jahre das Rezept von Michael O'Leary. Lange ging es auch auf. Ryanair ist seit mehr als 20 Jahren eine Airline, die Aktionäre lieben mussten. Sie wuchs zeitweise jährlich um mehr als zehn Prozent – bei Umsatz und Gewinn. Unternehmenschef O'Leary gelang es, Gewerkschaften, die mehr Geld für die Mitarbeiter durchsetzen könnten, vom Unternehmen fernzuhalten. Doch damit ist es vorbei. Der Aktienkurs ist schon in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Heute Montag sackten die Aktien um bis zu 12,3 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 11,50 Euro ab.

Doch nicht mehr so billig

Auch das Versprechen vom Billigfliegen hält die Airline immer seltener ein, zumindest wenn man einer Untersuchung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Frühjahr glaubt. Dort kam man beim Vergleich von dutzenden Strecken zum Ergebnis: Wer einen Tag vor Abflug bucht, zahlte für ein Ryanair-Ticket mit fast 170 Euro nur knapp 30 Euro weniger als bei der Lufthansa-Tochter Eurowings, aber doppelt so viel wie bei der britischen Easyjet. Erst bei mindestens einem Monat Vorausbuchung ist Ryanair günstiger als Easyjet.

Nun muss Ryanair wegen der Streiks vieler Piloten und Flugbegleiter auch noch seine Gewinnprognose senken. Der bereinigte Betriebsgewinn werde in dem bis März laufenden Geschäftsjahr 2018/19 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro betragen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das wären zwölf Prozent weniger Gewinn, als ursprünglich mit 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Weniger Buchungen

Grund seien Preissenkungen und geringere Buchungen infolge der Streiks. Aber auch höhere Treibstoffkosten belasteten das Unternehmen: Ryanair kalkuliert jetzt mit 460 Millionen Euro Kosten, 30 Millionen mehr als bisher erwartet. Ein Verlust von 150 Millionen Euro durch die Übernahme der Air-Berlin-Tochter Laudamotion ist bei dem Gewinnziel herausgerechnet.



Das Angebot im Winter werde um ein Prozent gekürzt, teilte Ryanair außerdem mit. Deshalb werden an den Standorten Bremen, Niederrhein und Eindhoven insgesamt acht Flugzeuge ab Anfang November am Boden bleiben. Mit den betroffenen Beschäftigten werde nun über Regelungen gesprochen, mit denen Stellenabbau vermieden werden könnte.

Streik folgt auf Streik

Ryanair wird seit Monaten immer wieder von Streiks in mehreren europäischen Ländern, auch in Deutschland, überzogen. Die Gewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern verhandeln erstmals über Tarifverträge mit höherer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen. In Irland und Italien hat Ryanair dabei erste Abschlüsse erzielt. Auch bei der Tochter Laudamotion soll in Bälde ein Kollektivvertrag fertig verhandelt sein. (red, 1.10.2018)