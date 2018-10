Nach dem Tsunami auf Sulawesi wird die Zeit für Retter knapp

Präsident Joko Widodo besucht Unglücksregion – Militär fliegt Bergungsgerät und Lebensmittel ein

Jakarta – Nach der Flutwelle, die am Freitagabend die indonesische Insel Sulawesi getroffen und über 800 Menschen getötet hat, suchen Rettungskräfte verzweifelt nach Überlebenden. Bisher ist es den Helfern nicht gelungen, in die Region Donggala an der Nordwestküste der Insel vorzudringen, die dem Epizentrum am nächsten liegt und wo viele Opfer befürchtet werden.

Die Einsatzkräfte haben außerdem nicht genügend schweres Gerät zur Verfügung, um Trümmer aus dem Weg zu räumen. Auch Treibstoff ist knapp. Mehrere Hercules-Transportmaschinen der indonesischen Luftwaffe brachten am Sonntag Generatoren und Lebensmittel in die Katastrophenregion.

Hunderte Tote

In der Stadt Palu, wo der Tsunami zahlreiche Gebäude zerstört hat, werden noch dutzende Verschüttete vermutet. Bestätigt sind bisher 844 Todesopfer, die Zahl droht aber weiter zu steigen. In der Nacht auf Montag gelang es den Rettungskräften, eine Überlebende zu bergen, die in ihrem Haus verschüttet worden war, als das Erdbeben tiefe Gräben aufriss. Zahlreiche Leichen wurden in den Trümmern eines Hotels und eines Restaurants gefunden.

Angst vor Seuchen

Weil die Einsatzkräfte mit der Rettung Überlebender beschäftigt sind, blieben zahlreiche Opfer unbeerdigt. Wegen der vielerorts unterbrochenen Wasserversorgung wird befürchtet, dass Seuchen ausbrechen könnten. Das Militär hebt Massengräber aus, in denen die Leichen bestattet werden sollen. "Wir beerdigen die Toten so schnell es geht", sagte Luftmarschall Hadi Tjahjanto. "Hoffentlich ist das in ein bis zwei Tagen getan."

Pazifischer Feuerring

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung. Beim Mega-Tsunami an Weihnachten 2004 starben dort mehr als 160.000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der Region. Insgesamt kamen damals in den östlichen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans etwa 230.000 Menschen ums Leben. (red, APA, Reuters, 1.10.2018)