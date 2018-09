Dänische Rock-Ikone Kim Larsen mit 72 Jahren gestorben

Sänger hatte mit Band Gasolin' und als Solo-Künstler große Erfolge

Kopenhagen – Die dänische Rock-Ikone Kim Larsen ist tot. Der Sänger sei am Sonntag im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben, teilte sein Produzent Jörn Jeppesen auf Larsens Website mit. Am Sterbebett sei Larsen von seiner Frau und seinen sechs Kindern umgeben gewesen. Der Musiker war seit Anfang des Jahres wegen Prostatakrebs in Behandlung gewesen.

Larsen war mit der Band Gasolin' bekannt geworden, die in den 70er Jahren in Skandinavien enorm erfolgreich war. Ihre Songs waren von internationalen Musikgrößen wie Jimi Hendrix, Bob Dylan und den Beatles beeinflusst. Nach der Auflösung der Band 1978 war Larsen als Solo-Künstler erfolgreich. Er verkaufte in Dänemark rund drei Millionen Platten. Sein Album "Midt om natten" von 1983 ist bis heute das meistverkaufte Album in Dänemark.

Der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen würdigte Larsen am Sonntag in einer Erklärung als "Straßenjungen", der "gegen alles, aber in allen Herzen war". Der Regierungschef erinnerte überdies daran, dass der Monarchie-Gegner Larsen 2010 beim 70. Geburtstag der dänischen Königin Margrethe II. aufgetreten war. (APA, 30.9.2018)