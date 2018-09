Turniersiege für Tomic und Nishioka – Mavie Österreicher Wildcard-Turniersiegerin in Linz

25-jähriger Australier kehrt erstmals seit über einem Jahr in die Top 100 zurück – Erster ATP-Titel für Japaner

Chengdu/Shenzhen/Linz – Das einstige Wunderkind Bernard Tomic (ATP-123.) hat in Chengdu sein erstes ATP-Turnier seit 2015 gewonnen. Der 25-jährige Australier setzte sich im Finale gegen den Italiener Fabio Fognini mit 6:1,3:6,7:6(7) durch. Tomic wehrte in einer dramatischen Partie vier Matchbälle, einen davon mit einem Netzroller, ab. Er kehrt in der Weltrangliste erstmals seit über einem Jahr in die Top 100 zurück.

Auch beim Turnier in Shenzhen holte mit dem Japaner Yoshihito Nishioka (ATP-171.) ein Qualifikant den Titel. Im Duell zweier Final-Debütanten gewann der Linkshänder gut ein Jahr nach einem Kreuzbandriss mit einem 7:5,2:6,6:4-Sieg gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 67) seinen ersten ATP-Titel.

Die 16-jährige Wienerin Mavie Österreicher hat am Sonntag überraschend das Wildcard-Turnier für eine "Freikarte" in der Qualifikation beim "Upper Austria Ladies" in Linz gewonnen. Österreicher gewann das Finale des dreitägigen Turniers am Sonntag mit einem 7:5,6:2 über die zwei Jahre ältere Hallen-Staatsmeisterin Nadja Ramskogler. Die Linkshänderin wird nun am 7. Oktober erstmals Profiluft schnuppern. (APA/sda, 30.9.2018)