Dritter Sieg im dritten Weltcuprennen der Saison

München – Zwei Wochen nach der enttäuschenden WM mit Rang sechs hat Seriensiegerin Andrea Mayr mit dem Sieg am Hochfelln in Bayern vorzeitig den Berglauf-Weltcup für sich entschieden. Die Oberösterreicherin gewann am Sonntag eineinhalb Minuten vor Weltmeisterin Lucy Wambui (KEN). Für Mayr war es im dritten Weltcuprennen der Saison der dritte Sieg, das Finale findet kommende Woche in Slowenien statt. (APA, 30.9.2018)