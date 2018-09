LASK und Sturm trennen sich torlos

Beide Teams nahmen in der Schlussphase nicht mehr das letzte Risiko und ließen zudem auch Präzision und Durchschlagskraft vermissen. Die beste Chance auf den Lucky Punch vergab LASK-Joker Dominik Frieser, dessen Lupfer nach unfreiwilliger Maresic-Vorlage am verwaisten Tor vorbeiging (85.). (APA, 30.9.2018)

Sturm fand allmählich besser in die Zweikämpfe und schaffte es in der 19. Minute erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor: LASK-Goalie Alexander Schlager musste einen Abschluss von Lukas Grozurek über die Latte lenken. Fortan dominierten die Gäste die Partie und Avlonitis köpfelte eine Ecke von Peter Zulj beinahe zur Führung ein. Der Ball strich aber hauchdünn an der linken Stange vorbei (31.). Die Gastgeber verzeichneten erst in der 40. Minute wieder einen Abschluss, Maximilian Ullmanns Distanzschuss war für Siebenhandl aber kein Problem.

Oliver Glasner, der Trainer des nun drittplatzierten LASK, sah nach den Erfolgen der vergangenen Wochen keine Notwendigkeit für Änderungen in seiner Start-Elf. Bei den mit sieben Punkten Rückstand auf Rang sechs liegenden Steirern saß der als Einserstürmer geholte Philipp Hosiner dieses Mal vorerst wieder auf der Bank, Trainer Heiko Vogel gab in der vordersten Etappe dem Duo Lukas Grozurek/Philipp Huspek den Vorzug. Dahinter sollte der Georgier Otar Kiteishvili als Einfädler fungieren.

Pasching – Sturm Graz hat die Siegesserie des LASK gestoppt. Beim 0:0 in der 9. Runde der Fußball-Bundesliga gewannen die Linzer nach zuletzt sechs Siegen erstmals nicht, bauten aber immerhin ihre Ungeschlagen-Serie auf acht Liga-Spiele aus. Der Vizemeister aus Graz hält weiter bei nur drei Erfolgen, blieb in der Paschinger TGW-Arena aber immerhin zum ersten Mal heuer ohne Gegentreffer.

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Es war ein sehr intensives, zweikampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften haben wenige Chancen zugelassen. Sturm hat viel mit langen Bällen probiert und war körperlich robust. Wir fanden in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, doch der letzte Pass hat gefehlt. Wir nehmen den Punkt mit. Bei uns wachsen die Bäume letztlich auch nicht in den Himmel. Wir haben zwar 17 Torschüsse gehabt, doch zu wenige in der Box. Die Defensive war aber wieder sehr gut, und wir stehen nach neun Runden immerhin mit 20 Punkten da."

Alexander Schlager (LASK-Goalie): "Ich bin froh, dass wir es wieder geschafft haben, kein Gegentor zu bekommen. Es war ein ausgeglichenes Spiel, wobei Sturm nur einen Torschuss hatte. Ich denke, das X ist okay. Wir haben hinten unsere Sachen gut erledigt, doch vorne wollte der Ball heute nicht rein, weil der letzte Punch gefehlt hat."

Heiko Vogel (Sturm-Trainer): "Es war ein hochattraktives Spiel für die Zuschauer und hochintensiv. Wir haben in beiden Halbzeiten in den Anfangsphasen Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen, dann aber an Kontrolle gewonnen. Es gab wenige Torchancen, aus meiner Sicht ist das Unentschieden verdient. Es ist für mich immer ein Schmankerl gegen den LASK zu spielen, weil er ein anspruchsvoller Gegner ist. Wichtig war, dass erstmals in dieser Saison hinten die Null steht. Das zählt für mich doppelt, besonders gegen so einen starken Gegner. Mit der Einwechslung von Eze wollte ich noch einmal alles ausschöpfen, um das Spiel zu gewinnen."

Jörg Siebenhandl (Sturm-Goalie): "Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne gemacht und zu wenige Entlastungsangriffe geschaffen. Aber endlich haben wir seit langer Zeit wieder zu Null gespielt."